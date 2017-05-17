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Фото: «Газета.uz»

Инвестиции в нефть и газ будут удвоены

К 2021 году Узбекистан реализует проекты в нефтегазовой отрасли на $30,4 млрд, увеличив общий объем вложений в два раза.

Сегодня, 19:19   Экономика  

Узбекистан к 2021 году планирует реализовать нефтегазовые проекты общей стоимостью 30,4 млрд долларов. Эти данные были обнародованы на международной выставке Global Oil&Gas Uzbekistan 2017, открывшейся в среду в Ташкенте.

По данным холдинга «Узбекнефтегаз», в 1991—2016 годах объем инвестиций в нефтегазовую отрасль составил 30,7 млрд долларов, в том числе прямые инвестиции и кредиты — более 17 млрд долларов.

Реализуется программа увеличения производства готовой экспортооритентированной продукции на основе глубокой переработки углеводородного сырья на 2016−2020 годы общей стоимостью 30,4 млрд долларов. Программа, утвержденная Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, включает 78 проектов по модернизации, техническому и технологическому обновлению производства нефтегазовой отрасли.

В число наиболее крупных проектов входят доразведка и разработка месторождения «25 лет Независимости» со строительством газоперерабатывающего комплекса в Сурхандарьинской области стоимостью 5,8 млрд долларов, производство синтетического топлива (GTL) на базе Шуртанского газохимического комплекса (ГХК) за 3,7 млрд долларов и строительство нового нефтеперерабатывающего завода в Джизакской области за 2,2 млрд долларов.

«За счет реализации этих проектов ожидается освоение производства 15 новых видов продукции — это поливинилхлорид, АБС-пластик, синтетический каучук, ароматические углеводороды, суперабсорбент», — сообщил на открытии конференции в рамках выставки председатель правления «Узбекнефтегаза» Алишер Султанов.

Глава холдинга обратил внимание на разработку новой концепции расширения мощностей Шуртанского газохимического комплекса. Проект стоимостью 1 млрд долларов предусматривает к 2021 году увеличить мощности ГХК в четыре раза до 500 тысяч тонн полимерной продукции.

«Данный проект будет интегрирован с GTL-заводом, что позволит создать в Узбекистане первый нефтехимический кластер», — отметил Алишер Султанов. Это, в свою очередь, станет основой для дальнейшего развития автомобильной промышленности, химической и текстильной отраслей, фармацевтики и промышленности строительных материалов.

Восполнить сырьевую базу для новых производств призвана еще одна крупная программа отрасли — по увеличению добычи углеводородного сырья на 2017−2021 годы, утвержденная Президентом Узбекистана в марте. Объем инвестиций — 3,9 млрд долларов. Ее реализация должна обеспечить общий прирост добычи природного газа в стране на ближайшие пять лет в объеме 53,5 миллиарда кубометров, 1,1 миллиона тонн газового конденсата и 1,9 миллиона тонн нефти.

По данным «Узбектефтегаза», программой предусмотрено дальнейшее поддержание и увеличение добычи углеводородов путем ускоренного строительства скважин и объектов на перспективных площадях и месторождениях, а также их обустройство за счет привлечения современных технологий.

Текст: «Газета.uz»      2 812

Комментарии

  • Дониёр Мадатов 17 мая 2017 19:49

    ни плохо с 1991 по 2016 года 30 млрд. и с 2017 до 2021 тоже 30 млрд. долларов. довольно крупные проекты.

  • Seldon Harry Isaakovich 17 мая 2017 20:00

    Интересно, за счет чего рост добычи нефти на 1,9 млн., если сейчас менее 3 млн. добывается. За счет модернизации и доработки текущих это, наверное, сложно сделать, а про новые крупные месторождения в новостях я давно не читал.

  • David Khan 17 мая 2017 20:11

    "За счет реализации этих проектов ожидается освоение производства 15 новых видов продукции — это поливинилхлорид, АБС-пластик, "
    а вот относительно АБС-пластика не плохая задумка, очень даже..

    сейчас идет бум на 3D печать и любая страна, которая освоит производство сырца для принтеров, останется в выигрыше.

    также не плохой статьей для экспорта будут компоненты для сборки 3D принтера..
    сам принтер состоит из направляющих стоек и шаговых двигателей..
    сложности могут быть с закупкой форм для литья и штамповки станин двигателей, несущих и шестерен, зато окупаемость будет максимально быстрой


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