Новые водительские удостоверения: форма меняется, а содержание?

Замена водительских прав не должна быть просто заменой бумаги на пластик. От внедрения «умных» удостоверений выиграют и водители, и государство.

Шухрат Курбанов имеет 16 лет опыта работы в коммерческих банках республики в различных направлениях, в том числе по внешнеэкономической деятельности и сотрудничеству с международными платежными системами. Последние несколько лет занимается вопросами развития смарт-карт и основанных на них инструментов.

В начале нынешнего года Кабинет Министров Узбекистана принял постановление о замене существующих водительских удостоверений на новые. На смену бумажной форме документа приходит современная — пластиковая.

Такого рода документы (ID-карты, водительские удостоверения и прочие) делаются из специального материала — поликарбоната. Он чем-то напоминает материал банковских пластиковых карт (поливинилхлорид, ПВХ), но отличается большей стойкостью и, соответственно, сроком службы. Если для банковских пластиковых карт определен срок действия не больше 5 лет, то поликарбонатные карты спокойно преодолевают 10-летний срок эксплуатации.

Что даст замена существующих водительских удостоверений на пластиковые? С точки зрения дополнительной функциональности — ничего, кроме увеличенного срока службы и удобства хранения в бумажнике.

Развитие новых технологий и средств коммуникаций позволяет получить многие услуги дистанционно, но одно остается неизменным — наше общение с сотрудниками службы безопасности дорожного движения (ГСБДД) после выявления нарушения ПДД, поход за правами и оплата штрафа в кассе с длинной очередью.

Да, сейчас есть возможность оплачивать штрафы дистанционно, посредством систем мобильных платежей, но это относится только к штрафам по «письмам счастья». А что делать, если вас оштрафовали на улице за нарушение правил, не фиксируемых автоматизированными системами? Все по-старому — оформление протокола, изъятие водительского удостоверения, поездка в отделение ГУБДД и очереди в кассе. А если вы признали свое нарушение и готовы оплатить штраф на месте? Почему бы не создать электронную систему проверки, оформления и, в конце концов, оплаты штрафа? Рассмотрим этот вопрос подробнее.

Представим ситуацию: вас остановил сотрудник ГСБДД, проверка документов. Вы предъявляете водительское удостоверение, сотрудник через специальное устройство (или телефон) считывает всю информацию, включая категории, наличие страховки, предыдущих нарушений, информацию о неоплаченных штрафах и так далее. В случае нарушения ПДД оформляет протокол. Через это же устройство вносит в базу данных ваше нарушение (данные водителя считаны, остается только выбрать нарушение из базы и подтвердить). Если вы согласны, можно тут же оплатить штраф через системы мобильных платежей и поехать дальше. Если вы не согласны, то это совсем другая история.

Самое главное, не надо ждать, пока протокол нарушения и ваше водительское удостоверение дойдут до районного отдела БДД, не надо стоять в очередях на оплату. Более того, разгружается работа структур ГСБДД, потому что туда уже приходят те, кто не согласен с нарушением и хочет опротестовать решение. Практически никаких проблем с неоплаченными штрафами — система биллинга сразу «прикрепит» платеж к номеру протокола и водительского удостоверения, заодно сразу закроет «висящий» штраф.

Что нужно для того, чтобы создать такую идеальную систему?

Задача первая: внедрение водительских удостоверений на базе смарт-карт, то есть это должен быть не просто пластик, а «умный» пластик, с чипом.

Задача вторая: создать инфраструктуру с базой данных по всем выдаваемым водительским удостоверениям и категоризовать нарушения согласно Кодексу об административной ответственности. С учетом замены существующих прав на новые эта задача становится легко выполнимой. Плюсом станет создание единой базы данных по нарушениям со стороны водителей и даже пешеходов. Более того, этот опыт легко переносим на регионы — это не требует создания такой сложной инфраструктуры, как в случае с камерами автоматической фиксации нарушений.

Задача третья: снабдить инспекторов безопасности дорожного движения устройствами считывания и ввода. При желании это можно сделать даже на базе смартфонов отечественного производства. Для этого требуются лишь карты на базе бесконтактных чипов.

Задача четвертая: создать специальное программное обеспечение (ПО) для телефонов, которое позволит считывать данные с водительских удостоверений и взаимодействовать с базой ГУБДД, в том числе посредством внесения в базу штрафов — само собой, в присутствии водителя (то есть лишь при условии взаимодействия с его водительским удостоверением). Это позволит упростить процедуру оформления нарушения ПДД и ускорит попадание нарушения в единую базу. Благо есть немало компаний, которым вполне по силам разработать такое программное обеспечение, в том числе для мобильных устройств.

Расходы? Конечно, они будут, поскольку необходимо создавать инфраструктуру, разрабатывать специальное ПО, закупать карты с чипом — лучше с поддержкой бесконтактного решения (а может, даже организовать их производство в Узбекистане), снабдить каждого инспектора устройствами (местные производители телефонов, думаю, с удовольствием разработают модель специально для ГУБДД), понести другие сопутствующие расходы.

Однако опыт с внедрением камер показал, что такого рода расходы на инновации достаточно быстро окупаются. Более того, благодаря этому будет создана современная система учета авто, выданных и действующих водительских удостоверений, система эффективного учета и сбора штрафов. А там, глядишь, и до ID (идентификационных) карт граждан недалеко.

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