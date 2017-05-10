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Джеймс Коми.

Фото: Francis Rivera

Президент США уволил директора ФБР

Дональд Трамп прекратил полномочия директора Федерального бюро расследований Джеймса Коми.

Сегодня, 14:17   Мир  

РИА Новости — Президент США Дональд Трамп уволил директора Федерального бюро расследований Джеймса Коми, говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера. Американский лидер заявил, что глава ФБР не справился с обязанностями.

«ФБР — один из самых любимых и уважаемых институтов, и сегодняшний день станет началом новой эры для жемчужины нашего правоохранительного сообщества», — заявил Дональд Трамп.

Временно исполняющим обязанности руководителя ФБР стал заместитель главы бюро Эндрю Маккейб, сообщил канал CNN со ссылкой на письмо генпрокурора США Джеффа Сешнса.

Джеймс Коми был назначен директором ФБР Бараком Обамой в 2013 году на 10-летний срок, который намеревался отработать полностью.

Он вел расследование против Дональда Трампа на предмет предполагаемых «связей с Россией», которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле.

При этом побежденный соперник Трампа на выборах президента 2016 года Хиллари Клинтон также обвиняла Коми в том, что он добился ее поражения, распространив неподтвердившуюся информацию о новом расследовании против Клинтон за 10 дней до выборов.

Текст: РИА Новости      1 124
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