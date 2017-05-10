Выставка военной техники в НИИ имени Мирзаева продлится несколько дней (+фото)

Фото: «Газета.uz»
Выставка военной техники и образцов вооружения в НИИ садоводства, виноградарства и виноделия имени академика М. Мирзаева (бывший НИИ Р. Шредера) в Зангиатинском районе Ташкентской области продлится несколько дней.
Выставка была открыта ко Дню памяти и почестей — здесь прошло торжественное мероприятие с участием Президента Узбекистана и 500 ветеранов войны и труда из всех регионов страны. Во второй половине дня 9 мая ее уже могли посетить все желающие.
В саду института воспроизведена атмосфера 1941−1945 годов — сооружены окопы и блиндажи. Из техники и вооружения представлены автомобили, танки, самолеты, пушки, пулеметы
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Комментарии
Молодцы! Разумная и достойная альтернатива некоторым другим возможным мероприятиям. А окопы и блиндажи позволят показать молодому поколению как и в каких условиях жили и воевали обычные солдаты..
Кто подскажет как туда доехать? и до какого числа будет выставка?