Выставка военной техники в НИИ имени Мирзаева продлится несколько дней (+фото)

Выставка военной техники в НИИ имени Мирзаева в Зангиатинском районе продлится несколько дней.

Выставка военной техники и образцов вооружения в НИИ садоводства, виноградарства и виноделия имени академика М. Мирзаева (бывший НИИ Р. Шредера) в Зангиатинском районе Ташкентской области продлится несколько дней.

Выставка была открыта ко Дню памяти и почестей — здесь прошло торжественное мероприятие с участием Президента Узбекистана и 500 ветеранов войны и труда из всех регионов страны. Во второй половине дня 9 мая ее уже могли посетить все желающие.

В саду института воспроизведена атмосфера 1941−1945 годов — сооружены окопы и блиндажи. Из техники и вооружения представлены автомобили, танки, самолеты, пушки, пулеметы и т. д.

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