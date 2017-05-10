Джамолидин Абдужаббаров — один из лучших спринтеров за всю историю мирового велоспорта, заслуженный мастер спорта, победитель девяти этапов «Тур де Франс», семи «Вуэльта», одного «Джиро д`Италия» и пяти велогонок мира чемпионатов мира. Наряду с Эдди Мерксом, Лораном Жалабером, Алессандро Петакки и Марком Кавендишом входит в пятерку велогонщиков, сумевших выиграть все три Гранд-тура в зачете по очкам. Будучи легендой спринта, Абдужаббаров получил прозвище «Ташкентский терминатор» за агрессивную и опасную манеру финишировать. Фанаты также звали его «Абду» и «Ташкентский экспресс». В эксклюзивном интервью «Газете.uz» Джамолидин Абдужаббаров рассказал о своих планах в Узбекистане, о создании континентальной велокоманды и о том, как поднять уровень велоспорта в стране.

Фото: Федерация велоспорта



В последние годы Джамолидин Абдужаббаров занимался организациями больших туров — «Тур де Франс», «Джиро д’Италия», «Вуэльта Испании», чемпионатов мира. Сейчас он известен как опытный менеджер и спортивный аналитик. Знаменитый велогонщик старается культивировать велоспорт в молодежных кругах, часто помогая молодым ребятам устроиться в профессиональные европейские команды.

Его имя остается известным также благодаря участию в борьбе за зеленую спринтерскую майку с Лораном Жалабером на «Туре де Франс» в начале 1990-х. В 1991 году «Абду» выиграл соревнование, несмотря на страшное падение во время последнего этапа на Елисейских полях в Париже, где за 100 метров до финиша он зацепился за барьеры и перевернулся через голову. Несмотря на то, что у него было достаточно очков для выигрыша майки спринтера, он должен был пересечь финишную линию без посторонней помощи. Члены команды посадили его на велосипед, и он сам медленно доехал оставшиеся метры в сопровождении идущих рядом медиков.

О визите в Узбекистан

«Я приехал на свою Родину, на свою землю. Хочу посмотреть, какая здесь ситуация с велоспортом. Мне сказали, что в Узбекистане хорошо отзываются о спорте, хотят поднять велоспорт, поэтому я как бывший профессионал думаю, что не зря приехал сюда. Хотел бы, чтобы меня поняли, и мы с руководством Федерации велоспорта сошлись мнениями и начали совместно работать над повышением его уровня».

О планах по созданию континентальной велокоманды

«Сейчас мы соберемся и обсудим состояние узбекского велоспорта. Моя задача — помочь своими связями и знакомствами в Европе. Очень хотелось бы создать континентальную команду по велоспорту, где должно быть минимум 16 человек, чтобы она была официально представлена по всем документам, правилам, прайсам. Я хочу, чтобы эта команда выступала именно по европейскому календарю, получала больше мастерства, и если у нас еще будет запасной состав, то мы будем уже варьировать и планировать на азиатский календарь тоже. И обязательно, чтобы она базировалась в Европе, а для этого есть возможности. Команда должна пройти весь период подготовки и повышения квалификации именно в Европе. Почему? Мы потеряем меньше времени на ежемесячные перелеты, оформление виз. А если мы будем базироваться в какой-то европейской стране, то она предоставит нам годовую визу и участие в соревнованиях круглый год. Так будет намного легче: спортсмены не будут дергаться туда-сюда.

Фото: Федерация велоспорта

О повышении уровня мастерства

«Это первый шаг. Если здесь в основном молодые ребята до 23 лет, то они должны сначала выступить на континентальных и даже любительских гонках в Европе. И только после этого, через три−четыре года, смотря на результаты, можно создать проконтинентальную и профессиональную команду. Каждый год нужно повышать уровень мастерства, если мы будем гоняться только на азиатских соревнованиях, то уровень будет соответствующим.

Для создания континентальной команды требуется просмотреть спортсменов, доработать то, чего не хватает, невозможного нет. Нужен нормальный бюджет, посколько с маленьким всегда чего-то может не хватать. Нужно приложить максимум усилий для того, чтобы хотя бы купить элементарно велосипед, велоформу, организовать место для сборов, оплатить поездки. Нужен хороший спонсор, и мы в настоящее время рассматриваем предложения".

О преимуществах континентальной команды

«Континентальная команда автоматически получает доступ на участие во всех турнирах по велогонкам, поскольку она проходит регистрацию в Международном союзе велосипедистов (UCI). В то же время национальная сборная может участвовать в некоторых соревнованиях, только если получит приглашение UCI. После получения аккредитации континентальная команда может участвовать во всех гонках международного календаря. Исходя из своих возможностей, команда будет сама выбирать, в какой гонке принять участие».

О предпосылках для развития велоспорта

«Ну и этот вопрос я хочу затронуть во время встречи с руководством, потому что так невозможно, нужно либо строить велосипедные дорожки именно по дорогам, просто отделять два метра для них, и тогда все будет хорошо.

Вся Европа и Америка так и живет, почему если человек на велосипеде хочет ехать на работу, он не может этого сделать?

В Голландии практически все ездят на велосипедах, это экологически чистый вид транспорта и полезно для здоровья. Представьте, с 20 до 40−50 лет человек на работу ездил на велосипеде, какое у него будет здоровье? В Милане и Риме в субботу-воскресенье закрывают полностью центры, где остается только велосипедное и пешеходное движение. Это и борьба за экологию и за здоровье нации. Этот вопрос нужно поднимать. И в парках нужно разрешать спортсменам, и любителям, и профессионалам ездить на велосипедах. Почему семья не может выйти со своими детьми в парк для езды на велосипеде? Сегодня у каждого ребенка есть зависимость от телефона, смартфона, компьютера. Сидячий образ жизни не очень полезен, а движение — это жизнь".

О велотуризме

«Да, я хочу развивать и велотуризм. Как я уже сказал, европейцы очень много передвигаются на велосипедах, поэтому мы должны предоставить людям такие же условия здесь. Меня много раз спрашивали о том, можно ли проехать на велосипеде через весь Узбекистан. Это привлечет большое количество людей, что экономически очень выгодно для нашей страны».

Фото: Федерация велоспорта



О проведении международных турниров в Узбекистане

«Качество наших дорог не уступает европейским. Есть условия, чтобы провести минимум чемпионат Азии. Если трек будет в хорошем состоянии, то почему бы и не провести чемпионат по трековым велогонкам. Есть различные туры, вот у наших соседей в Казахстане проводятся туры Астаны, даже в Шымкенте. Там в свое время уделяли большое время развитию велоспорта, поэтому сейчас велокоманда „Астана“ занимает лидирующие позиции в мире, не говоря об Азии. Я очень хочу выйти на международный календарь и начать устраивать, например, туры Ташкента или Узбекистана. Ну или хотя бы начать с азиатского календаря. Мы можем здесь по городам провести многодневную гонку. Никаких крупных затрат не нужно, дороги готовы. Нужно просто начертить красные линии, создать такие велозоны, чтобы никакой водитель не мог их пересекать».

О национальных соревнованиях

«В июле буду проводить школьные соревнования по велоспорту на приз Абдужаббарова. А среди взрослых можно организовать три тура, например, критериум (в шоссейном велоспорте групповая круговая (кольцевая) гонка, как правило по улицам города — ред.) весной, в апреле, потом в июне или июле, а после — в сентябре, здесь тепло в это время. Проведем обязательно, если мне дадут разрешение».

О создании своей школы

«Если мне дадут возможность, я открою ее и здесь, без проблем».

О рок-группе Abdoujaparov

«Да, есть такая музыкальная группа. Я был удивлен, когда про них узнал от друзей. У них тяжелая музыка, но они молодцы. Я с ними пока лично не знаком, даже не переписывался. Надо будет с ними наладить переписку».

Где родился, там и пригодился

«Хочется передать свой опыт. Но почему я должен делать это где-то в Европе? А теперь послушайте, когда говорят, почему мы не приглашаем иностранных тренеров… Вот я иностранец, вы думаете, я бы научил какого-то зарубежного спортсмена всем своим тонкостям и хитростям? Я бы никому этого не рассказал. Почему? Потому что есть моя страна, я могу здесь это рассказать и научить тому, чему я научился в жизни. Поэтому тоже не хочется [приглашать специалиста из-за рубежа], когда страна потенциально способна своими силами создать все условия для любого вида спорта, просто нужно заниматься в полную силу, и тогда будет результат. Если меня руководство услышит и даст добро, то я с удовольствием буду работать и помогать. В Европе и во всем мире у меня большие связи, мое имя все знают, и я думаю, что проблем не будет, и велоспорт у нас будет развиваться так, как надо. Очень хочу вывести велоспорт Узбекистана на мировой уровень».

Как известно, Узбекистан не смог завоевать олимпийские лицензии на Игры-2016 в Рио-де-Жанейро. Во время отчетно-выборной конференции был пересмотрен состав Федерации велоспорта. Теперь ее ближайшей целью является завоевании олимпийских лицензий, а также медалей чемпионата Азии в Индонезии.

15−19 мая в Намангане пройдет чемпионат Узбекистана по велоспорту на треке. Джамолидин Абдужаббаров лично будет присутствовать и познакомится с селекционной работой федерации. Помимо этого, специалист посетит Самарканд и Хорезм, где традиционно сильны школы по велоспорту.