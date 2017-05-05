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Фото: Юрий Корсунцев / «Газета.uz»

В выходные возможны грозы

В ближайшие выходные по Узбекистану ожидаются дожди и грозы.

Сегодня, 16:20   Общество  

7−9 мая по территории Узбекистана местами возможны дожди и грозы, сообщили в Узгидромете. В центральных, южных и восточных районах страны ожидается усиление ветра до 15−20 м/с. Дневная температура в большинстве регионов поднимется выше 30 градусов Цельсия.

На территории Каракалпакстана и Хорезмской области переменная облачность, 9 мая в отдельных районах возможен дождь, гроза. Ветер восточный 7−12 м/с. Температура 7 мая ночью +12…+17, днем — +25…+30 градусов, 8−9 мая ночью +15…+20, днем — +30…+35.

По Бухарской и Навоийской областям переменная облачность, 7 и 9 мая в отдельных районах возможен дождь, гроза. 8 и 9 мая без осадков. Ветер восточный 7−12 м/с. Температура 7 мая ночью +12…+17, днем — +25…+30 градусов, 8−9 мая ночью +15…+20, днем — +30…+35.

В Ташкентской, Самаркандской, Джизакской и Сырдарьинской областях переменная облачность, 7−8 мая местами дождь, возможна гроза. 9 мая в отдельных районах возможен дождь, гроза. Ветер восточный 7−12 м/с, 7 мая возможно усиление до 15−20 м/с. Температура ночью +12…+17, днем 7−8 мая — +25…+30 градусов, 9 мая — +28…+33.

На территории Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областей переменная облачность, 7 и 9 мая местами дождь, возможна гроза. 8 мая без осадков. Ветер восточный 7−12 м/с, 7 мая возможно усиление до 15−20 м/с. Температура ночью +15…+20, днем 7−8 мая — +27…32 градуса, 9 мая — +30…+35.

В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях переменная облачность, 7−8 мая местами дождь, возможна гроза. 9 мая без осадков. Ветер восточный 7−12 м/с, 7 мая возможно усиление до 15−20 м/с. Температура ночью +12…+17, днем 7−8 мая — +23…+28 градусов, 9 мая — +27…+32.

По горным районам республики переменная облачность, 7−9 мая в отдельных районах дождь, возможна гроза. Ветер восточный 7−12 м/с, 7 мая возможно усиление до 15−20 м/с. Температура ночью +7…+12, днем 7−8 мая — +12…+17, 9 мая — +18…+23 градуса

Текст: «Газета.uz»      2 154
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