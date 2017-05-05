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Фото: Мукимжон Кодиров / УзА

Президент учредил институт бизнес-омбудсмана

Шавкат Мирзиёев учредил институт Уполномоченного при Президенте по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательства.

Сегодня, 21:16   Экономика  

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев своим указом учредил институт Уполномоченного при Президенте по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательства. Об этом сообщила программа «Ахборот» телеканала «Узбекистан».

Решение направлено на «усиление гарантий защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательства, предупреждение необоснованного вмешательства государственных органов в их деятельность, укрепление правовых механизмов неприкосновенности частной собственности, а также обеспечение принципа приоритета прав субъектов предпринимательства».

Основными задачами и направлениями деятельности бизнес-омбудсмана определены участие в формировании и реализации государственной политики в области развития предпринимательской деятельности, защита прав и интересов предпринимателей, осуществление контроля за соблюдением их прав и интересов госорганами, в том числе правоохранительными и контролирующими органами.

Уполномоченный также будет заниматься оказанием правовой поддержки субъектам предпринимательства при осуществлении проверок их деятельности, изучением практической реализации норм и требований законодательства, оценкой эффективности воздействия принятых нормативно-правовых актов на осуществление предпринимательской деятельности и подготовкой предложений по совершенствованию законодательства.

Указом установлено, что бизнес-омбудсман осуществляет свои полномочия самостоятельно и независимо от госорганов и их должностных лиц, и в своей деятельности подотчетен Президенту. Уполномоченный и его заместитель назначаются и освобождаются от должности главой государства. Работники аппарата бизнес-омбудсмана (общая штатная численность — восемь единиц) назначаются и освобождаются им самим.

Уполномоченный на системной основе будет предоставлять Президенту информацию о состоянии соблюдения законодательства о защите прав и интересов субъектов предпринимательства госорганами.

Бизнес-омбудсману предоставлено право проводить изучение неукоснительного соблюдения законодательства по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательства госорганами, осуществлять мониторинг законности проведения проверок деятельности предпринимателей, вносить предложения по принятию комплексных мер по предупреждению фактов незаконного вмешательства в их деятельность.

Он может письменно предоставлять госорганам предостережения о недопустимости нарушения законодательства, вносить руководителям госорганов представления об устранении выявленных нарушений законодательства, причин и условий, им способствующих, обращаться в суды с заявлениями и исками в интересах субъектов предпринимательства без уплаты госпошлины, получать статистические и аналитические материалы, заключения и иную информацию по вопросам, входящим в его компетенцию, принимать участие в заседаниях госорганов по данным вопросам, а также привлекать при необходимости руководителей и специалистов госорганов, научных учреждений и других организаций, создавать рабочие группы для осуществления возложенных на него задач

Указом предусмотрено в двухмесячный срок разработать проект закона об Уполномоченном при Президенте по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательства.

Текст: «Газета.uz»      2 594
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