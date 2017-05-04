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Фото: МЧС

Архивное фото.

696 человек отселены из опасных зон с начала года

С начала года отселены в безопасные места 696 человек, проживавших в селе-, паводко- и оползнеопасных зонах.

Сегодня, 18:05   Общество  

696 человек из 151 домохозяйства, проживавших в селе-, паводко- и оползнеопасных зонах Узбекистана, отселены в безопасные районы, сообщила пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Из общего числа 515 человек в Сурхандарьинской, 71 человек — в Самаркандской, 61 человек — в Ташкентской и 11 человек — в Наманганской областях отселены временно.

В Кашкадарьинской области 21 человек отселен в безопасное место для постоянного проживания. Их дома, находившиеся в опасной зоне, разрушены. С помощью специальной инженерной техники специалисты разгрузили оползневую массу, угрожавшую домохозяйству из пяти человек, ликвидировав таким образом угрозу.

В Самаркандской области для защиты 12 человек из двух домохозяйств проведены берегоукрепительные работы.

Всего с начала года в руслах и на берегах рек и саев Андижанской, Наманганской, Самаркандской и Ферганской областей проведены берегоукрепительные инженерно-технические и другие защитные мероприятия в объеме 167,6 тысячи кубометров земляных и 13,5 тысячи кубометров каменных работ.

Текст: «Газета.uz»      623
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