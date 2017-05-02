МВД требует от каждого руководителя и сотрудника забыть о вчерашнем дне и сосредоточиться на выполнении новых задач, заявил Абдусалом Азизов.

Реализация закона «Об органах внутренних дел», вступившего в силу в марте текущего года, не может вестись кадрами со старым мировоззрением, заявил на заседании Международного пресс-клуба во вторник глава МВД Узбекистана генерал-майор Абдусалом Азизов.

По его словам, МВД начало назначать на руководящие должности молодых кадров с современным взглядом на жизнь.

«Не буду скрывать, перед нами поставлены большие задачи — законом, Президентом и населением. Мы понимаем, что население ждет больших изменений. Соглашусь, что эту работу невозможно выполнить с кадрами с устаревшим мировоззрением», — сообщил министр внутренних дел.

«Поэтому мы начали назначать на должности начальников главных управлений внутренних дел людей в возрасте около 40 лет, которые постоянно работают над собой, понимают современные технологии, следят за изменениями в мире и в своей сфере, имеют современный взгляд на жизнь», — отметил он.

Абдусалом Азизов признал, что некоторые сотрудники, долгое время работавшие в одной системе, могут быть невосприимчивы к изменениям и думать: «Так было вчера, так же будет и завтра».

«Мы требуем от каждого сотрудника и руководителя забыть о вчерашнем дне и сосредоточиться на выполнении новых поставленных задач. Это, конечно, не тот процесс, который реализуем за один день, неделю, месяц или год. Думаю, мы постепенно пройдем этот путь и оправдаем доверие Президента и населения», — сказал министр.

Отвечая на вопрос, планируется ли менять название «милиция», по аналогии с другими странами, на «полицию» или другой термин, Абдусалом Азизов ответил: «У нас слово „милиция“ уже отсутствует. У нас органы внутренних дел: „Узбекистон Республикаси ички ишлар органлари“. Слово „милиция“ не используется».

Говоря о планах по обновлению формы сотрудников органов внутренних дел, руководитель МВД заявил, что пока рано говорить, какого она будет цвета или вида. Главная задача — разработать удобную форму, адаптированную для местного климата, которая формировала бы позитивный имидж сотрудников в сознании граждан. Сейчас представители МВД совместно со специалистами текстильной отрасли изучают варианты новой формы.