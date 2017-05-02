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Более 15,7 тысячи уголовных дел рассмотрено судами в первом квартале года

Оправдательные приговоры вынесены по 50 уголовным делам из 15,7 тысячи в первые три месяца 2017 года.

Сегодня, 15:39   Общество  

В первом квартале 2017 года судами по гражданским делам рассмотрено более 68,8 тысячи дел. Количество вынесенных судебных решений составило 89,2%. По вынесенным судебным решениям 87,8% требований были удовлетворены. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе Верховного суда Узбекистана.

Судами по уголовным делам рассмотрено более 15,7 тысячи уголовных дел в отношении 20856 лиц. Из них по 50 делам в отношении 64 лиц вынесены оправдательные приговоры. В результате активной работы института примирения 3778 лиц освобождены от уголовной ответственности.

В связи с либерализацией уголовного законодательства в отношении 1815 лиц, возместивших материальный ущерб в размере более 89 млрд сумов, назначено наказание, не связанное с лишением свободы.

Кроме того, судами по уголовным делам рассмотрено свыше 99,8 тысячи административных дел в отношении 118582 лиц.

Верховный суд Узбекистана в первом квартале рассмотрел 5594 жалобы. По результатам 302 судебных решения были изменены или отменены.

Текст: «Газета.uz»      2 099
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