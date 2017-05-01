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Фото: Тимофей Каспаров / «Газета.uz»

НАК увеличила перевозки в первом квартале

«Узбекистон хаво йуллари» в первом квартале увеличила перевозки пассажиров и грузов.

Сегодня, 11:53   Экономика  

Национальная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» в первом квартале 2017 года увеличила пассажиро- и грузоперевозки, сообщается на сайте компании.

В январе-марте НАК выполнила 5211 рейсов — на 204 больше и перевезла 563,1 тысячи пассажиров — на 27,5 тысячи больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Занятость пассажирских кресел составила 75,01%, коммерческая загрузка — 54,69%.

Рост грузовых авиаперевозок составил 24,3%. Всего было перевезено 11,1 тысячи тонн груза, включая платный багаж и почту. На грузовых самолетах НАК было выполнено 274 рейса — на 81 больше, перевезено 6900 т груза — на 33,5% больше. Через аэропорт «Навои» показатель перевезенных грузов составил 8900 т — рост составил 15%.

За три месяца НАК выполнила 75 пассажирских и 27 грузовых чартерных рейсов.

В этом году были открыты рейсы в Лахор (Пакистан) и Душанбе (Таджикистан). Заключены специальные прорейтовые соглашения с Malaysia Airlines, Asiana Airlines, Azerbaijan Airlines, Singapore Airlines, Turkish Airlines, «Международными авиалиниями Украины». Подписано соглашение Rail&Fly c германской железнодорожной компанией Deutsche Bahn.

Текст: «Газета.uz»      1 027
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