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28 февраля, Вторник Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

Опубликован рейтинг популярности узбекских телеканалов

UzReport TV, Milliy TV и MY5 названы самыми популярными каналами по итогам опроса в Telegram-каналах.

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С 22 по 24 февраля в популярных Telegram-каналах был проведен опрос для определения рейтинга телевизионных каналов Узбекистана. По итогам опроса наиболее популярными телеканалами стали UzReport TV, Milliy TV и MY5.

Анализ проводился в семи каналах в Telegram c многотысячной аудиторией. Согласно исследованию, значительную долю телезрителей среди развлекательных телеканалов имеет телеканал Milliy TV, a среди информационных каналов — UzReport TV.

По итогам интернет-голосования выяснилось, что 36,6% опрошенных смотрят UzReport TV, 17,8% опрошенных указали Milliy TV, а на третьем месте оказался MY5 — за него проголосовало 17,7%. Далее по рейтингу идут телеканалы Kinoteatr (9,3%), Yoshlar (4,8%), O’zbekiston (4,2%), Sport (3%) и недавно образованный Zo’r TV (2,3%).

Опрос проводился в целях получения объективной информации о предпочтениях зрителей телевизионного вещания для эффективного планирования рекламных кампаний.

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