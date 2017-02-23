Акгуль Аманмурадова и Анна Цая установили новый рекорд в женском теннисе

Акгуль Аманмурадова из Узбекистана стала участницей розыгрыша самого продолжительного тай-брейка в женском теннисе. Это достижение было зафиксировано на турнире ITF в Москве, проходящем 20−26 февраля.

Тай-брейк — дополнительный гейм, который позволяет выявить победителя при ничейном счете 6:6. Первый, кто наберет 7 очков с разницей в 2 очка, считается выигравшим. Тай-брейк длится сколько необходимо, пока не будет достигнута разница в 2 очка.



Во вторник в первом раунде соревнований Акгуль Аманмурадова (367-е место в мировом табеле о рангах) сыграла против немки Анны Цаи (306). В матче, который длился 3 часа и 21 минуту, она выиграла вторую партию у соперницы со счетом 7/6(22/20) . Однако по итогам трех сетов победу одержала представительница Германии со счетом 2:1 — 6/4, 6/7(20/22), 7/6(7/4).



Предыдущий рекорд был установлен в 1999 году в матче между американкой Тарой Снайдер и швейцаркой Эммануэль Гальярди. Снайдер выиграла тай-брейк со счетом 21/19.

Текст: «Газета.uz» 1 869