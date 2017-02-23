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23 февраля, Четверг Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz»

Акгуль Аманмурадова и Анна Цая установили новый рекорд в женском теннисе

Узбекистанская теннисистка Акгуль Аманмурадова сыграла в рекордном по продолжительности тай-брейке в женском разряде.

Сегодня, 09:25   Спорт  

Акгуль Аманмурадова из Узбекистана стала участницей розыгрыша самого продолжительного тай-брейка в женском теннисе. Это достижение было зафиксировано на турнире ITF в Москве, проходящем 20−26 февраля.

Тай-брейк — дополнительный гейм, который позволяет выявить победителя при ничейном счете 6:6. Первый, кто наберет 7 очков с разницей в 2 очка, считается выигравшим. Тай-брейк длится сколько необходимо, пока не будет достигнута разница в 2 очка.

Во вторник в первом раунде соревнований Акгуль Аманмурадова (367-е место в мировом табеле о рангах) сыграла против немки Анны Цаи (306). В матче, который длился 3 часа и 21 минуту, она выиграла вторую партию у соперницы со счетом 7/6(22/20). Однако по итогам трех сетов победу одержала представительница Германии со счетом 2:1 — 6/4, 6/7(20/22), 7/6(7/4).

Предыдущий рекорд был установлен в 1999 году в матче между американкой Тарой Снайдер и швейцаркой Эммануэль Гальярди. Снайдер выиграла тай-брейк со счетом 21/19.

Текст: «Газета.uz»      1 869
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