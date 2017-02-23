Улучшение условий агроэкспорта обсудили в Ташкенте

Росту экспорта агропромышленной продукции Узбекистана будет способствовать прозрачность на каждом этапе прохождения товара — «от поля до вилки». Об этом шла речь на семинаре, прошедшем в Ташкенте на прошлой неделе, сообщает НИА «Туркистон-пресс».

По данным компании Global Cold Chain Trends (GCCA) за 2016 год, Узбекистан за последние годы сделал значительный рывок в росте мощностей холодильного хранения, войдя по этому параметру в топ-20 стран мира. Среди рынков небольших стран самый значительный потенциал роста наблюдался в Узбекистане и Турции — по 2,4 миллиона кубометров и Мексике — 1,6 миллиона.

Согласно статистике, на одного городского жителя в Узбекистане в прошлом году приходилось более 0,3 кубометра холодильных складских площадей — как в Великобритании, Новой Зеландии, США, Маврикии, Канаде и Индии. Это связано с интенсивным ростом в стране емкостей холодильных складов для обслуживания экспортной торговли.

При такой тенденции к увеличению холодильных мощностей Узбекистану для серьезного увеличения экспорта плодоовощной продукции необходимо улучшить транспортную доставку, мониторинг температуры «от фермы до вилки», а также внедрить автоматизированную систему хранения и поисковых систем, отметил представитель GCCA Ричард Трейси.

Грамотно выстроенная холодовая цепь поможет снизить качественные потери. Как показывает анализ, почти 85% этих потерь приходится на нижнее звено — предприятия, обслуживающие потребителей. А значит и фермеру, и переработчику, и логистическому звену, и продавцу необходимо взаимодействовать в единой системе, чтобы доставить потребителю продукцию без потерь.

Семинар был организован в рамках пятилетнего проекта Агентства США по международному развитию (USAID) по созданию цепочек ценности в сельском хозяйстве (AVC), стартовавшего в сентябре. Его общая стоимость составляет 14 млн долларов.

Текст: НИА «Туркистон-пресс» 547