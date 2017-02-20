Потепление начнется с середины недели

В Узбекистане во второй половине недели ожидается повышение температуры воздуха. По данным Узгидромета, в ночь со среды на четверг в ряде регионов ночная температура достигнет или поднимется выше нулевой отметки.

К выходным по стране ожидается установление относительно теплой погоды. Максимальная дневная температура будет колебаться от +5…+10 градусов Цельсия в регионах Ферганской долины до +10…+15 в южных областях республики.

22−25 февраля на территории Каракалпакстана и Хорезмской области переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7−12 м/с. Температура ночью 22 февраля составит −8…−3 градуса, 23−25 февраля — повышение до −3…+2, днем — +7…+12.

По Бухарской и Навоийской областям переменная облачность, 22−24 февраля без осадков. 25 февраля в отдельных районах возможен небольшой дождь. Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7−12 м/с. Температура 22 февраля ночью составит −10…−5, днем — 0…+5 градусов, 23−25 февраля ночью — повышение до 0…+5, днем 23−24 февраля — +10…+15 градусов, 25 февраля — +7…+12.

В Ташкентской, Самаркандской, Джизакской и Сырдарьинской областях переменная облачность, 22−24 февраля без осадков. 25 февраля в отдельных районах возможен небольшой дождь. Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7−12 м/с. Температура 22 февраля ночью составит −12…−7, днем ожидается −5…0, местами до +2…+4 градусов; 23−24 февраля ночью ожидается −7…−2, днем — +7…+12, местами до +13…+15 градусов; 25 февраля ночью — 0…+5, днем — +7…+12 градусов.

На территории Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областей переменная облачность, 22−24 февраля без осадков. 25 февраля в отдельных районах возможен небольшой дождь. Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7−12 м/с. Температура 22 февраля ночью составит −10…−5, днем 0…+5 градусов, 23−25 февраля повышение ночью до 0…+5, днем до +10…+15.

В Андижанской, Наманганской и Ферганской областям переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 5−10 м/с. Температура 22 февраля ночью составит −10…−5, днем −5…0, местами до +2…+4 градусов; 23−24 февраля ночью ожидается −7…−2, днем — +3…8 градусов; 25 февраля ночью ожидается −2…+3, днем — +5…+10.

По горным районам республики переменная облачность, 22−24 февраля без осадков. 25 февраля в отдельных районах возможны небольшие осадки (дождь, снег). 22 февраля лавиноопасно. Местами возможен туман. Ветер восточный 7−12 м/с. Температура 22 февраля ночью составит −17…−12, днем ожидается −8…−3 градуса, 23−25 февраля — повышение ночью до −5…0, днем до — +2…+7 градуса.

Текст: «Газета.uz» 1 202