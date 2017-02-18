Бокс: «Узбекские тигры» не смогли одолеть «астанинских волков» (+фото)

Узбекский боксерский клуб Uzbek Tigers потерпел выездное поражение от команды Astana Arlans 18 февраля в Талдыкоргане (Казахстан). Матч завершился с итоговым счетом 4:1.

В весовой категории до 52 кг молодой Аброржон Кадыров вышел на ринг против нового капитана казахстанского клуба, чемпиона Азии 2016 года Олжаса Саттыбаева. Бой получился близким и практически равным. Узбекистанец очень хорошо начал встречу, провел несколько скоростных комбинационных атак, однако начиная с третьего раунда соперник перехватил инициативу и по итогам пяти раундов одержал победу — 3:0 (49/46, 48/47, 48/47).

В весе до 60 кг серебряный призер чемпионатов Азии и мира, обладатель бронзовой медали Олимпийских игр-2016 Муроджон Ахмадалиев дрался проттив серебряного призера чемпионата Азии-2015 Закира Сафиуллина. Для узбекистанца это был дебют в WSB, в то время как его соперник является опытным участником этого турнира. В результате напряженного боя победу праздновал казахстанский боксер — 3:0 (49/46, 50/45, 49/46) .

В категории до 69 кг серебряный призер Олимпиады-2016 Шахрам Гиясов сражался с лучшим боксером Азии-2016 по версии WSB Нурланом Акурпековым. Поединок получился зрелищным и самым эмоциональным. В первых двух раундах доминировал уроженец Бухары, в дальнейшем бой немного выравнялся, что заставило оппонентов выдать фантастический финальный отрезок. Но судьи раздельным решением отдали победу хозяину ринга — 2:1 (47/48, 48/47, 48/47).

«Если судьи так посчитали, значит я проиграл, — сообщил „Газете.uz“ Шахрам Гиясов. — Нам немного не хватило удачи, но поражение делает нас сильнее, в следующем бою я постараюсь выиграть. Я сожалею, что не смог обрадовать своих соотечественников, болельщиков, друзей. Это не конец, у нас еще будет ответная встреча с Astana Arlans в Ташкенте (1 апреля — ред.), мы должны взять реванш».



В тяжелой весовой категории до 81 кг серебряный призер Игр-2016 Бектемир Меликузиев провел первый бой в новом весе и принес единственную победу для Uzbek Tigers, одолев Нурдаулета Жарманова. Представитель Узбекистана контролировал ход встречи, был более активным и точным и единогласным решением судей вышел победителем — 0:3 (46/49, 46/49, 46/49) .

В весе свыше 91 кг Баходир Жалолов не смог одолеть Камшыбека Конкабаева, и «Узбекские тигры» лишились возможности заработать 1 балл. В итоге была поднята рука представителя Казахстана — 3:0 (50/45, 49/46, 48/47) .

Напомним, в прошлом сезоне узбекистанская и казахстанская команды дважды встречались друг с другом. В Ташкенте «тигры» победили со счетом 4:1, а в ответной встрече в Казахстане «волки» взяли реванш с аналогичным счетом.

После двух туров на азиатском континенте лидирует Astana Arlans (6 очков), следом идут Patriot Boxing Team (4 очка), China Dragons (3 очка), а Uzbek Tigers баллов пока не набрали.

Следующий матч Uzbek Tigers проведут против российского коллектива Patriot Boxing Team в Ташкенте 4 марта.

Текст: «Газета.uz» 1 176