EN РУ O`Z ЎЗ
18 февраля, Суббота Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

Фото: vk.com/astana_arlans

Бокс: «Узбекские тигры» не смогли одолеть «астанинских волков» (+фото)

Команда Uzbek Tigers потерпела поражение в гостях у Astana Arlans в рамках второго матча Всемирной серии бокса.

Сегодня, 22:47   Спорт  

Узбекский боксерский клуб Uzbek Tigers потерпел выездное поражение от команды Astana Arlans 18 февраля в Талдыкоргане (Казахстан). Матч завершился с итоговым счетом 4:1.

В весовой категории до 52 кг молодой Аброржон Кадыров вышел на ринг против нового капитана казахстанского клуба, чемпиона Азии 2016 года Олжаса Саттыбаева. Бой получился близким и практически равным. Узбекистанец очень хорошо начал встречу, провел несколько скоростных комбинационных атак, однако начиная с третьего раунда соперник перехватил инициативу и по итогам пяти раундов одержал победу — 3:0 (49/46, 48/47, 48/47).

В весе до 60 кг серебряный призер чемпионатов Азии и мира, обладатель бронзовой медали Олимпийских игр-2016 Муроджон Ахмадалиев дрался проттив серебряного призера чемпионата Азии-2015 Закира Сафиуллина. Для узбекистанца это был дебют в WSB, в то время как его соперник является опытным участником этого турнира. В результате напряженного боя победу праздновал казахстанский боксер — 3:0 (49/46, 50/45, 49/46).

В категории до 69 кг серебряный призер Олимпиады-2016 Шахрам Гиясов сражался с лучшим боксером Азии-2016 по версии WSB Нурланом Акурпековым. Поединок получился зрелищным и самым эмоциональным. В первых двух раундах доминировал уроженец Бухары, в дальнейшем бой немного выравнялся, что заставило оппонентов выдать фантастический финальный отрезок. Но судьи раздельным решением отдали победу хозяину ринга — 2:1 (47/48, 48/47, 48/47).

«Если судьи так посчитали, значит я проиграл, — сообщил „Газете.uz“ Шахрам Гиясов. — Нам немного не хватило удачи, но поражение делает нас сильнее, в следующем бою я постараюсь выиграть. Я сожалею, что не смог обрадовать своих соотечественников, болельщиков, друзей. Это не конец, у нас еще будет ответная встреча с Astana Arlans в Ташкенте (1 апреля — ред.), мы должны взять реванш».

В тяжелой весовой категории до 81 кг серебряный призер Игр-2016 Бектемир Меликузиев провел первый бой в новом весе и принес единственную победу для Uzbek Tigers, одолев Нурдаулета Жарманова. Представитель Узбекистана контролировал ход встречи, был более активным и точным и единогласным решением судей вышел победителем — 0:3 (46/49, 46/49, 46/49).

В весе свыше 91 кг Баходир Жалолов не смог одолеть Камшыбека Конкабаева, и «Узбекские тигры» лишились возможности заработать 1 балл. В итоге была поднята рука представителя Казахстана — 3:0 (50/45, 49/46, 48/47).

Напомним, в прошлом сезоне узбекистанская и казахстанская команды дважды встречались друг с другом. В Ташкенте «тигры» победили со счетом 4:1, а в ответной встрече в Казахстане «волки» взяли реванш с аналогичным счетом.

После двух туров на азиатском континенте лидирует Astana Arlans (6 очков), следом идут Patriot Boxing Team (4 очка), China Dragons (3 очка), а Uzbek Tigers баллов пока не набрали.

Следующий матч Uzbek Tigers проведут против российского коллектива Patriot Boxing Team в Ташкенте 4 марта.

Текст: «Газета.uz»      1 176
Добавить комментарий

Авторизуйтесь через один из сервисов, где вы уже зарегистрированы (OpenID или OAuth):

Выйти

Спасибо, ваш комментарий был успешно отправлен редакции сайта на проверку.
К публикации допускаются только интересные и информативные комментарии.

Реклама



Последние новости

Сегодня, 18:55

Мирзиёев и Трамп поздравили друг друга с 25-летием дипотношений

Сегодня, 15:23

«Законы по IT все еще крутятся вокруг дискеты»

Сегодня, 12:22

Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования Пакистану

Сегодня, 12:05

Пластиковые карты — удобство или навязанный продукт?

Сегодня, 11:01

В системе МВД произведен ряд назначений

Сегодня, 10:00

Школа ALOHA Mental Arithmetic Uzbekistan раскроет потенциал и таланты ребенка

Сегодня, 09:13

Онкоцентры Узбекистана и России расширят сотрудничество

Вчера, 21:10

Академии наук вернули ряд институтов

Популярное

Тохиржон Джалилов вернулся на пост зампредседателя «Узавтосаноат»

Пластиковые карты — удобство или навязанный продукт?

Руководителей столичных медучреждений будет назначать хоким

Минкультспорта разделено на Минкульт и Госкомспорт