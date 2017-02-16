EN РУ O`Z ЎЗ
16 февраля, Четверг Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

Фото: «Газета.uz»

Пенсионеры могут сами выбрать, в какой форме получать пенсию

Для выбора формы выплаты пенсий (наличными или на карту) пенсионерам нужно обратиться в отделение пенсионного фонда.

Сегодня, 10:53   Общество  

Постановление Президента Узбекистана от 2 февраля, которым предусмотрена выплата пенсий в наличной форме в полном объеме, стало долгожданным для многих пенсионеров страны. В то же время немало граждан заявили о предпочтительности пластиковых карт. В обращениях в «Газету.uz» некоторые пенсионеры переживали из-за неясности в этом вопросе и сообщали о преимуществах карт: деньги поступают быстрее, коммунальные и другие услуги можно оплачивать удаленно и т. д.

Редакция обратилась за разъяснениями в пресс-службу Центрального банка. Выяснилось, что огромное количество обращений получил и Центробанк. Как отметили в пресс-службе, для определения формы выплаты пенсий пенсионерам необходимо обратиться в отделение внебюджетного пенсионного фонда по месту жительства. Все отделения обеспечены бланками заявлений, где пенсионеру нужно указать, в какой форме — полностью наличными, полностью на карту, часть наличными и часть на карту — хотел бы получать пенсию в дальнейшем.

В ЦБ напомнили, что по законодательству зачисление средств на пластиковые карты осуществляется добровольно на основании письменных заявлений граждан в отделение внебюджетного пенсионного фонда о перечислении части пенсии на карту. Отделение пенсионного фонда перечисляет в банк денежные средства, указанные в заявлениях граждан.

Выдача наличных денег из кассы банков для выплаты пенсий осуществляется согласно графикам-заявкам почтовых отделений.

Текст: «Газета.uz»      2 244

Материалы по теме

Добавить комментарий

Авторизуйтесь через один из сервисов, где вы уже зарегистрированы (OpenID или OAuth):

Выйти

Спасибо, ваш комментарий был успешно отправлен редакции сайта на проверку.
К публикации допускаются только интересные и информативные комментарии.

Реклама



Последние новости

Сегодня, 11:00

Обзор мировых новостей

Сегодня, 10:16

Президент Узбекистана принял зампреда правительства России

Сегодня, 10:00

Создан Центр «Стратегия развития»

Вчера, 21:24

Фото: Вручены премии «Эътироф-2016»

Вчера, 21:01

Принята Программа развития региональных автодорог

Вчера, 20:38

«Узавтойул» преобразуется в Госкомитет по автодорогам

Вчера, 17:56

Узбекистан и Россия обсудили диверсификацию сотрудничества

Вчера, 15:41

Узбекистан и Россия подписали ряд документов

Популярное

Шавкат Мирзиёев в апреле посетит Россию

Узбекистанец вошел в топ-100 молодых экономистов мира

Узбекистан и Россия подписали ряд документов

Начато строительство железной дороги «Ургенч-Хива»