Пенсионеры могут сами выбрать, в какой форме получать пенсию

Постановление Президента Узбекистана от 2 февраля, которым предусмотрена выплата пенсий в наличной форме в полном объеме, стало долгожданным для многих пенсионеров страны. В то же время немало граждан заявили о предпочтительности пластиковых карт. В обращениях в «Газету.uz» некоторые пенсионеры переживали из-за неясности в этом вопросе и сообщали о преимуществах карт: деньги поступают быстрее, коммунальные и другие услуги можно оплачивать удаленно и т. д.

Редакция обратилась за разъяснениями в пресс-службу Центрального банка. Выяснилось, что огромное количество обращений получил и Центробанк. Как отметили в пресс-службе, для определения формы выплаты пенсий пенсионерам необходимо обратиться в отделение внебюджетного пенсионного фонда по месту жительства. Все отделения обеспечены бланками заявлений, где пенсионеру нужно указать, в какой форме — полностью наличными, полностью на карту, часть наличными и часть на карту — хотел бы получать пенсию в дальнейшем.

В ЦБ напомнили, что по законодательству зачисление средств на пластиковые карты осуществляется добровольно на основании письменных заявлений граждан в отделение внебюджетного пенсионного фонда о перечислении части пенсии на карту. Отделение пенсионного фонда перечисляет в банк денежные средства, указанные в заявлениях граждан.

Выдача наличных денег из кассы банков для выплаты пенсий осуществляется согласно графикам-заявкам почтовых отделений.

Текст: «Газета.uz» 2 244