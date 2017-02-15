«Узавтойул» преобразуется в Госкомитет по автодорогам

На базе Государственно-акционерной компании по строительству и эксплуатации автомобильных дорог (ГАК «Узавтойул») создан Государственный комитет Республики Узбекистан по автомобильным дорогам. Это предусмотрено указом Президента «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы управления дорожным хозяйством», сообщило УзА.

Цели преобразования — формирование эффективной системы управления дорожным хозяйством на основе комплексного подхода при проектировании, строительстве и эксплуатации автомобильных дорог и искусственных сооружений, совершенствование системы их финансирования, а также создание полноценной службы заказчика, способствующей повышению качества проектных и дорожно-строительных работ.

Основными задачами и направлениями деятельности нового комитета определены проведение единой технической, инвестиционной и внешнеэкономической политики по развитию и совершенствованию сети автомобильных дорог, разработка и реализация стратегии развития автомобильных дорог, формирование международных транзитных коридоров автомобильных дорог, комплексное решение вопросов финансирования, проектирования, строительства, ремонта и эксплуатации автомобильных дорог с учетом интересов их пользователей в условиях современных транспортных потоков, а также организации эффективной деятельности службы заказчика.

Комитет займется координацией работ по обеспечению сохранности существующей сети межхозяйственных сельских автомобильных дорог, улиц городов, городских поселков, кишлаков и аулов с поддержанием их на высоком транспортно-эксплуатационном уровне, организацией научно-исследовательских работ, внедрением инновационных технологий и современных стандартов в сфере проектирования, строительства и эксплуатации автомобильных дорог.

В задачи комитета также вошли контроль за соблюдением градостроительных норм и правил, государственных стандартов качества при проведении строительных и ремонтно-восстановительных работ на автомобильных дорогах, совершенствование работы служб лабораторного контроля качества, организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров, включая проведение учебных стажировок и семинаров за рубежом.

Указом предусмотрено создание Государственной инспекции по контролю за качеством дорожно-строительных работ при Кабинете Министров Республики Узбекистан.

Ее основными задачами и направлениями деятельности обозначены осуществление контроля за соблюдением юридическими и физическими лицами требований нормативных документов в области технического регулирования в сфере дорожного строительства, производства дорожно-строительных материалов, изделий и конструкций, участие в работе комиссий по приемке в эксплуатацию дорожных объектов, строительство которых завершено, участие в совершенствовании нормативной документации в области технического регулирования в сфере организации контроля за соблюдением градостроительного законодательства в части дорожного строительства, а также проведение работ по стандартизации и сертификации дорожно-строительных материалов, изделий и конструкций.

Документом также предусмотрено подчинение Республиканского дорожного фонда при Министерстве финансов Кабинету Министров. В список его задач включены формирование ежегодных и квартальных балансов поступлений и расходования средств Республиканского дорожного фонда, согласование адресных списков строительства, реконструкции, ремонта и оснащения объектов дорожного хозяйства, проведение регистрации смет расходов на эксплуатацию и содержание автомобильных дорог общего пользования, финансирование мероприятий по строительству, реконструкции, ремонту, оснащению и эксплуатации автомобильных дорог общего пользования в соответствии с утвержденными расходами.

Другим документом — постановлением Президента об организации деятельности Государственного комитета по автомобильным дорогам и Республиканского дорожного фонда — предусматривается создание при госкомитете ГУП «Дирекция по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования», а при территориальных главных управлениях комитета — инжиниринговых компаний «Служба заказчика региональных дорог» и специализированных предприятий по ремонту региональных автомобильных дорог.

В целях подготовки высококвалифицированных специалистов в состав госкомитета передаются Ташкентский институт по проектированию, строительству и эксплуатации автомобильных дорог и профильные профессиональные колледжи.

Текст: «Газета.uz» 3 346