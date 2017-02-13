Дзюдо: Шарофиддин Лутфуллаев выиграл «серебро» в Париже

Шарофиддин Лутфуллаев, дзюдоист из Узбекистана, стал обладателем серебряной медали международного турнира «Большой шлем» в Париже (Франция), сообщается на сайте Международной федерации дзюдо. В соревнованиях, прошедших 11−12 февраля, приняли участие 410 мастеров дзюдо из 61 страны, включая 9 представителей национальной сборной.

Традиционно состязания в Париже открыли сезон международных турниров по дзюдо из престижной коммерческой серии Grand Slam. Призовой фонд турниров серии «Большого шлема» составляет 154 тысячи долларов США.

В финальном поединке в весовой категории до 60 кг Шарофиддин Лутфуллаев уступил бронзовому призеру Олимпийских игр-2016 Наохисе Такато из Японии. Орхан Сафаров (Азербайджан) и Амиран Папинашвили (Грузия) стали бронзовыми призерами «Большого шлема».

Согласно регламенту турнира, за второе место узбекистанский спортсмен и его тренер получили 2400 и 600 долларов соответственно.

Текст: «Газета.uz» 425