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Фото: ijf.org

Дзюдо: Шарофиддин Лутфуллаев выиграл «серебро» в Париже

Дзюдоист Шарофиддин Лутфуллаев завоевал серебряную медаль международного турнира «Большой шлем» в Париже.

Сегодня, 15:40   Спорт  

Шарофиддин Лутфуллаев, дзюдоист из Узбекистана, стал обладателем серебряной медали международного турнира «Большой шлем» в Париже (Франция), сообщается на сайте Международной федерации дзюдо. В соревнованиях, прошедших 11−12 февраля, приняли участие 410 мастеров дзюдо из 61 страны, включая 9 представителей национальной сборной.

Традиционно состязания в Париже открыли сезон международных турниров по дзюдо из престижной коммерческой серии Grand Slam. Призовой фонд турниров серии «Большого шлема» составляет 154 тысячи долларов США.

В финальном поединке в весовой категории до 60 кг Шарофиддин Лутфуллаев уступил бронзовому призеру Олимпийских игр-2016 Наохисе Такато из Японии. Орхан Сафаров (Азербайджан) и Амиран Папинашвили (Грузия) стали бронзовыми призерами «Большого шлема».

Согласно регламенту турнира, за второе место узбекистанский спортсмен и его тренер получили 2400 и 600 долларов соответственно.

Текст: «Газета.uz»      425
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