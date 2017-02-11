На шести автобусных маршрутах Ташкента запускают Wi-Fi

Фото: «Газета.uz»
Компания «Тошшахартрансхизмат» сообщила о запуске на отдельных автобусных маршрутах столицы Wi-Fi-доступа в интернет по технологии 4G. Программа Wi-Fi Bus реализована совместно с оператором UZMOBILE.
В течении недели Wi-Fi начнет работать на шести маршрутах: №№10, 14, 24, 28, 51 и 95 (на дверях автобусов должны быть таблички «Wi-Fi Bus»). В течение года «Тошшахартрансхизмат» планирует оснастить интернет-оборудованием большинство автобусов.
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Комментарии
Давайте в метро еще!) И дайте операторам антенны установить там чтоб и связь была!
Для подключения к сети “UZMOBILE Wi-Fi“ необходимо совершить следующие шаги:
Шаг 1 — Абонент отправляет SMS сообщение на номер (+99895)146-94-34;
Шаг 2 — Найти сеть с названием “UZMOBILE Wi-Fi“;
Шаг 3 — Ввести полученный пароль в специальный портал Captive portal (автоматически переадресуется при открытии браузера в мобильном устройстве абонента).