На шести автобусных маршрутах Ташкента запускают Wi-Fi

Компания «Тошшахартрансхизмат» сообщила о запуске на отдельных автобусных маршрутах столицы Wi-Fi-доступа в интернет по технологии 4G. Программа Wi-Fi Bus реализована совместно с оператором UZMOBILE.

В течении недели Wi-Fi начнет работать на шести маршрутах: №№10, 14, 24, 28, 51 и 95 (на дверях автобусов должны быть таблички «Wi-Fi Bus»). В течение года «Тошшахартрансхизмат» планирует оснастить интернет-оборудованием большинство автобусов.

Текст: «Газета.uz» 1 364