Для Ташкента создают гастрономическую карту

Фото: uzbektourism.uz
Формирование гастрономической карты Ташкента обсуждалось на круглом столе, прошедшем 9 февраля с участием представителей Государственного комитета по развитию туризма и Ассоциации поваров. Разработка и продвижение Гастрономической карты туризма Узбекистана предусмотрены указом Президента от 2 декабря об ускоренном развитии отрасли туризма в стране.
Как сообщила пресс-служба Госкомтуризма, главные задачи составления гастрономической карты — развитие гастрономического туризма, выявление предприятий общпита, достойных представлять своими блюдами, уровнем сервиса, санитарно-гигиеническим состоянием и другими параметрами то или иное направление кулинарного искусства, а также повышение уровня обслуживания.
В карту будут включаться заведения, получившие наивысший процент в народном голосовании и успешно прошедшие ревизионное представление с привлечением специалистов туризма и кулинарного мастерства. Среди критериев — членство в Ассоциации поваров, наличие сертификационных дипломов у поварского состава и специального образования у обслуживающего персонала.
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