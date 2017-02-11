Для Ташкента создают гастрономическую карту

Формирование гастрономической карты Ташкента обсуждалось на круглом столе, прошедшем 9 февраля с участием представителей Государственного комитета по развитию туризма и Ассоциации поваров. Разработка и продвижение Гастрономической карты туризма Узбекистана предусмотрены указом Президента от 2 декабря об ускоренном развитии отрасли туризма в стране.

Как сообщила пресс-служба Госкомтуризма, главные задачи составления гастрономической карты — развитие гастрономического туризма, выявление предприятий общпита, достойных представлять своими блюдами, уровнем сервиса, санитарно-гигиеническим состоянием и другими параметрами то или иное направление кулинарного искусства, а также повышение уровня обслуживания.

В карту будут включаться заведения, получившие наивысший процент в народном голосовании и успешно прошедшие ревизионное представление с привлечением специалистов туризма и кулинарного мастерства. Среди критериев — членство в Ассоциации поваров, наличие сертификационных дипломов у поварского состава и специального образования у обслуживающего персонала.

Текст: «Газета.uz» 1 168