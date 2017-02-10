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Фото: Анвар Ильясов / ИА «Жахон»

Архивное фото.

Президент Узбекистана поздравил Гурбангулы Бердымухамедова

Шавкат Мирзиёев поздравил Президента Туркменистана с провозглашением Международного дня нейтралитета.

Сегодня, 17:11   Политика  

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил послание Президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову с сердечными поздравлениями по случаю принятия Генеральной Ассамблеей ООН Резолюции о провозглашении 12 декабря Международным днем нейтралитета, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Узбекистана.

Как отмечается в послании, «это решение, без всякого преувеличения, стало событием исторической значимости. Единогласная поддержка всеми членами мирового сообщества выдвинутой лично Вами инициативы наглядно свидетельствует о высоком авторитете Туркменистана на международной арене, всеобщем признании Ваших заслуг и вклада в дело обеспечения безопасности, стабильности и устойчивого развития нашего обширного региона».

Глава государства подчеркнул, что в Узбекистане особо дорожат отношениями дружбы и добрососедства с Туркменистаном. «Наши страны выступают с общих или схожих позиций по актуальным вопросам международной политики и региональной безопасности», — говорится в послании.

Шавкат Мирзиёев пожелал Гурбангулы Бердымухамедову доброго здоровья и новых успехов в ответственной государственной деятельности, а братскому народу Туркменистана — мира, благополучия и дальнейшего процветания.

Текст: «Газета.uz»      8
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