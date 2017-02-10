EN РУ O`Z ЎЗ
10 февраля, Пятница Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

Фото: Санджар Якубов / «Газета.uz»

Новой программе в поддержку Приаралья дан старт

Новая программа ООН призвана повысить уровень жизни, здравоохранения и занятости населения Приаралья.

Сегодня, 21:17   Общество  

Официальный запуск совместной программы ООН «Укрепление потенциала жизнеустойчивости населения, пострадавшего в результате кризиса Аральского моря, посредством создания Многопартнерского фонда по безопасности человека для региона Приаралья» состоялся в пятницу в Ташкенте.

Программа призвана повысить уровень жизни, здравоохранения, занятости и самореализации населения, проживающего в сельской местности Приаралья, содействовать жителям региона в адаптации к изменению климата и продвигать более эффективное использование природных ресурсов.

Действия многостороннего международного фонда по обеспечению безопасности человека будут направлены на разработку эффективного механизма для координации инициатив и финансовых средств, инвестируемых со стороны мирового сообщества в формате единой программы развития региона.

Прибывшая в Узбекистан к запуску программы миссия ООН посетит проблемный регион, чтобы на месте определить направления сотрудничества. По результатам поездки специалисты представят подробную информацию о концепции человеческой безопасности для Приаралья в Ташкенте.

В ходе церемонии было подписано соглашение о взаимодействии между Программой развития ООН в Узбекистане и Швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству для реализации водного проекта в рамках новой инициативы.

«Особое внимание программы направлено на взаимосвязь экономического развития и охраны окружающей среды», — сказал постоянный представитель ПРООН в Узбекистане Стефан Приснер. По его словам, программа — хороший пример объединения усилий Узбекистана и целого ряда международных организаций.

«Важнейшая задача на сегодняшний день — сократить губительное воздействие Аральского кризиса на окружающую среду и жизнедеятельность проживающих в регионе людей», — отметил руководитель Управления по сотрудничеству со структурами СНГ и ШОС Министерства иностранных дел Узбекистана Рахматулла Назаров.

Текст: Санджар Якубов      834
Добавить комментарий

Авторизуйтесь через один из сервисов, где вы уже зарегистрированы (OpenID или OAuth):

Выйти

Спасибо, ваш комментарий был успешно отправлен редакции сайта на проверку.
К публикации допускаются только интересные и информативные комментарии.

Реклама



Последние новости

Сегодня, 19:46

В ДТП в столице 4 человека погибли и 4 пострадали

Сегодня, 19:14

Куда сходить на выходных в Ташкенте

Сегодня, 18:41

Перекресток Мукими-Бунёдкор закроют до 23 февраля

Сегодня, 18:40

Равшан Ирматов — в числе кандидатов на обслуживание ЧМ-2018

Сегодня, 18:37

LG и Google разработали умные часы на платформе Android Wear 2.0

Сегодня, 17:11

Шавкат Мирзиёев поздравил Гурбангулы Бердымухамедова

Сегодня, 14:39

Таджикская «Сомон Эйр» совершила первый рейс в Ташкент

Сегодня, 13:14

Энергоэффективная модель роста

Популярное

Нужно менять отношение медиков к работе и пациентам — Президент

Akfa предлагает новый взгляд на производство пищевой продукции в Узбекистане

Президент упрекнул сотрудников внутренних дел в инертности

«„Пятиминутки“ в амбулаторных учреждениях — нонсенс» — вице-премьер