Новой программе в поддержку Приаралья дан старт

Официальный запуск совместной программы ООН «Укрепление потенциала жизнеустойчивости населения, пострадавшего в результате кризиса Аральского моря, посредством создания Многопартнерского фонда по безопасности человека для региона Приаралья» состоялся в пятницу в Ташкенте.

Программа призвана повысить уровень жизни, здравоохранения, занятости и самореализации населения, проживающего в сельской местности Приаралья, содействовать жителям региона в адаптации к изменению климата и продвигать более эффективное использование природных ресурсов.

Действия многостороннего международного фонда по обеспечению безопасности человека будут направлены на разработку эффективного механизма для координации инициатив и финансовых средств, инвестируемых со стороны мирового сообщества в формате единой программы развития региона.

Прибывшая в Узбекистан к запуску программы миссия ООН посетит проблемный регион, чтобы на месте определить направления сотрудничества. По результатам поездки специалисты представят подробную информацию о концепции человеческой безопасности для Приаралья в Ташкенте.



В ходе церемонии было подписано соглашение о взаимодействии между Программой развития ООН в Узбекистане и Швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству для реализации водного проекта в рамках новой инициативы.



«Особое внимание программы направлено на взаимосвязь экономического развития и охраны окружающей среды», — сказал постоянный представитель ПРООН в Узбекистане Стефан Приснер. По его словам, программа — хороший пример объединения усилий Узбекистана и целого ряда международных организаций.

«Важнейшая задача на сегодняшний день — сократить губительное воздействие Аральского кризиса на окружающую среду и жизнедеятельность проживающих в регионе людей», — отметил руководитель Управления по сотрудничеству со структурами СНГ и ШОС Министерства иностранных дел Узбекистана Рахматулла Назаров.

Текст: Санджар Якубов 834