Хокимом Самарканда стал Вохид Рахимов

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Хокимом города Самарканда утвержден Вохид Рахимов, ранее занимавший пост хокима Пастдаргомского района Самаркандской области. Об этом сообщила информационная служба областного хокимията.
На внеочередной сессии Самаркандского городского кенгаша народных депутатов 3 февраля хоким области Химмат Окбутаев заявил о необходимости повышения показателей экономического развития города.
По его словам, много проблем ждут решения в сфере услуг и сервиса, в частности, в жилищно-коммунальной сфере. Кроме того, внимания требуют вопросы занятости населения и деятельности органов самоуправления граждан, отметил хоким.
Предыдущим хокимом Самарканда был Акбар Шукуров, который перешел на другую работу.
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