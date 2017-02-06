Хокимом Самарканда стал Вохид Рахимов

Хокимом города Самарканда утвержден Вохид Рахимов, ранее занимавший пост хокима Пастдаргомского района Самаркандской области. Об этом сообщила информационная служба областного хокимията.

На внеочередной сессии Самаркандского городского кенгаша народных депутатов 3 февраля хоким области Химмат Окбутаев заявил о необходимости повышения показателей экономического развития города.

По его словам, много проблем ждут решения в сфере услуг и сервиса, в частности, в жилищно-коммунальной сфере. Кроме того, внимания требуют вопросы занятости населения и деятельности органов самоуправления граждан, отметил хоким.

Предыдущим хокимом Самарканда был Акбар Шукуров, который перешел на другую работу.

Текст: «Газета.uz» 1 151