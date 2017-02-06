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Фото: УзА

Хокимом Самарканда стал Вохид Рахимов

Хокимом Самарканда стал Вохид Рахимов, до этого работавший хокимом Пастдаргомского района.

Сегодня, 17:24   Политика  

Хокимом города Самарканда утвержден Вохид Рахимов, ранее занимавший пост хокима Пастдаргомского района Самаркандской области. Об этом сообщила информационная служба областного хокимията.

На внеочередной сессии Самаркандского городского кенгаша народных депутатов 3 февраля хоким области Химмат Окбутаев заявил о необходимости повышения показателей экономического развития города.

По его словам, много проблем ждут решения в сфере услуг и сервиса, в частности, в жилищно-коммунальной сфере. Кроме того, внимания требуют вопросы занятости населения и деятельности органов самоуправления граждан, отметил хоким.

Предыдущим хокимом Самарканда был Акбар Шукуров, который перешел на другую работу.

Текст: «Газета.uz»      1 151
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