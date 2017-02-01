НАК в 2016 году перевезла 2,47 млн пассажиров

Воздушные суда Национальной авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари» в 2016 году выполнили 22387 рейсов (в 2015 — 23269). Услугами перевозчика воспользовались 2,471 миллиона пассажиров (2,572 миллиона). Занятость пассажирских кресел составила 74%, коммерческая загрузка — 55,3%. Итоги деятельности НАК за 2016 год опубликованы на сайте компании.

В течение года было перевезено 43,8 тысячи тонн груза, включая платный багаж и почту (годом ранее — 41,8 тысячи, рост на 4,8%). Объем грузоперевозок через аэропорт «Навои», на базе которого работает Международный интермодальный центр логистики, составил 38 тысяч тонн.

Текст: «Газета.uz» 928