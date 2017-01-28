Дни культуры Узбекистана планируется провести в России в текущем году, сообщила пресс-служба Министерства по делам культуры и спорта. Договоренность об этом была достигнута 25 января на встрече в Москве заместителя министра по делам культуры и спорта, генерального директора эстрадного объединения «Узбекнаво» Фархода Джураева и заместителя министра культуры РФ Аллы Маниловой. В ноябре прошлого года в Ташкенте проводились Дни России в Узбекистане.

Стороны также обсудили вопрос проведения в этом году выставки из собрания Государственного музея Каракалпакстана имени Савицкого в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина, приуроченной к 25-летию со дня установления дипломатических отношений между двумя странами.

Кроме того, рассмотрены вопросы организации обменных гастролей ведущих театральных коллективов Узбекистана и России.

Текст: «Газета.uz» 4 891