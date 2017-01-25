Мероприятия в память об Исламе Каримове проходят в стране

Во всех регионах Узбекистана проводятся мероприятия, посвященные памяти первого Президента страны Ислама Каримова, сообщает УзА. Они приурочены ко дню рождения Ислама Каримова — 30 января.

В организации мероприятий участвуют Республиканский центр духовности, Научно-практический центр национальной идеи и идеологии, Фонд по поддержке общественной деятельности ветеранов Узбекистана «Нуроний», общественное движение молодежи «Камолот», общественный благотворительный фонд «Махалла», Совет Федерации профсоюзов и другие организации.

Одно из таких мероприятий состоялось в Самаркандском государственном университете. На нем отмечалось, что Ислам Каримов навсегда останется в истории как основоположник независимого государства, выдающийся государственный и политический деятель.

Текст: «Газета.uz» 6 249