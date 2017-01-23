Стратегия развития Узбекистана обсуждается на медиа-неделе

Обсуждения проекта Стратегии действий по развитию Узбекистана в 2017—2021 годах проходят в рамках медиа-недели с 23 по 27 января в Ташкенте.

Пяти направлениям стратегии будут посвящены пять дней обсуждений: 1) совершенствование системы государственного и общественного строительства, 2) обеспечение верховенства закона и реформирование судебно-правовой системы, 3) развитие и либерализация экономики, 4) развитие социальной сферы, 5) обеспечение безопасности, религиозной толерантности и межнационального согласия, проведение взвешенной, взаимовыгодной и конструктивной внешней политики.

В числе участников и гостей медиа-недели — представители органов государственной власти и общественных организаций, публичные персоны и дипломаты, экспертное и журналистское сообщество.

Текст: «Газета.uz» 9 668