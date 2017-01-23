Создается компания «Узшахар курилиш инвест»

Постановлением Президента Узбекистана от 13 января (доступно на Lex.uz) одобрено создание республиканской специализированной инжиниринговой компании ООО «Узшахар курилиш инвест». На нее будет возложено выполнение функций заказчика по строительству и реконструкции на условиях «под ключ» доступных многоквартирных домов в городах по программе, рассчитанной на 2017−2020 годы.

В функции компании, в частности, войдут организация финансирования и осуществление технического надзора за ходом строительства, с последующей передачей построенных домов «Ипотека банку» для реализации населению за счет льготных ипотечных кредитов.

Уставный капитал «Узшахар курилиш инвест» в размере 1 млрд сумов будет сформирован за счет средств Фонда реконструкции и развития Узбекистана, «Ипотека банка», «Узметкомбината», «Кызылкумцемент» и «Узбекинвеста».

Текст: «Газета.uz» 13 983