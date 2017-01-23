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Фото: Тимофей Каспаров / «Газета.uz»

Создается компания «Узшахар курилиш инвест»

«Узшахар курилиш инвест» будет выступать заказчиком по строительству доступного жилья в городах.

Сегодня, 08:28   Экономика  

Постановлением Президента Узбекистана от 13 января (доступно на Lex.uz) одобрено создание республиканской специализированной инжиниринговой компании ООО «Узшахар курилиш инвест». На нее будет возложено выполнение функций заказчика по строительству и реконструкции на условиях «под ключ» доступных многоквартирных домов в городах по программе, рассчитанной на 2017−2020 годы.

В функции компании, в частности, войдут организация финансирования и осуществление технического надзора за ходом строительства, с последующей передачей построенных домов «Ипотека банку» для реализации населению за счет льготных ипотечных кредитов.

Уставный капитал «Узшахар курилиш инвест» в размере 1 млрд сумов будет сформирован за счет средств Фонда реконструкции и развития Узбекистана, «Ипотека банка», «Узметкомбината», «Кызылкумцемент» и «Узбекинвеста».

Текст: «Газета.uz»      13 983
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