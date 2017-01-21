EN РУ O`Z ЎЗ
21 января, Суббота Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

Фото: twitter.com/AustralianOpen

Денис Истомин впервые в карьере вышел в 1/8 финала Australian Open

Первая ракетка Узбекистана продолжает победное шествие на Открытом чемпионате Австралии.

Сегодня, 13:45   Спорт  

Теннисист из Узбекистана Денис Истомин (117-е место в мировом рейтиге) вопреки прогнозам одолел испанца Пабло Карреньо-Бусту (30) в рамках третьего круга Открытого чемпионата Австралии 21 января. По итогам пяти сетов был зафиксирован счет 3:2 (4/6, 6/4, 4/6, 6/4, 2/6) в пользу узбекистанца.

Практически никто не верил, что 30-летний Истомин, в предыдущем раунде обыгравший действующего чемпиона Australian Open Новака Джоковича (2), сможет пройти в следующий раунд. Многие заявляли, что обычно после таких великих побед тут же «горят». А самые отчаянные оптимисты ставили на то, что Истомин выиграет максимум один сет.

Однако в матче, который продолжался 3 часа и 28 минут, Истомин подал 16 подач навылет, допустил 2 двойные ошибки, выиграл 51 «виннерс», ошибся 53 раза и сделал 5 брейков. Его оппонент совершил 3 брейка и 62 невынужденные ошибки при 48 активно выигранных розыгрышах. Узбекистанский теннисист одержал победу и сократил счет в очных противостояниях — 1:2.

В 1/8 финала Истомин встретится с победителем пары Григор Димитров (Болгария, 15) — Ришар Гаске (Франция, 18).

Видео

Денис Истомин выступает профессионально с 2004 года, летом 2012 поднимался на 33-место мирового рейтинга. Он предпочитает агрессивный атакующий стиль и известен своей способностью находить на корте неожиданные удары. Он является единственным в истории Узбекистана теннисистом, добравшимся до отметки в 100 побед за карьеру на уровне ATP и выигравшим титул. В 2001 году Истомин попал в серьезную автомобильную аварию, после которой провел три месяца в больнице и два года не брал ракетку в руки. Снова заиграть его убедила мама Клавдия Истомина, а финансовую поддержку предоставила Федерация тенниса Узбекистана. Своими лучшими матчами до сегодняшнего дня Истомин называет победы над Давидом Феррером в Индиан-Уэллсе-2012, Стэном Вавринкой на Уимблдоне-2010 и, конечно, над Новаком Джоковичем на Australian open-2017.
Текст: «Газета.uz»      10 883

Комментарии

  • Патриот Родины 21 января 2017 14:07

    Молодец. Еще 3 выигрыша и он в финале против Маррея. Удачи.


Добавить комментарий

Авторизуйтесь через один из сервисов, где вы уже зарегистрированы (OpenID или OAuth):

Выйти

Спасибо, ваш комментарий был успешно отправлен редакции сайта на проверку.
К публикации допускаются только интересные и информативные комментарии.

Реклама



Последние новости

Сегодня, 15:17

Питер Буриан — о планах ЕС по сотрудничеству с Узбекистаном

Сегодня, 14:50

Обзор мировых новостей

Сегодня, 10:13

Президент посещает Каракалпакстан

Вчера, 19:55

Остановка «Буюк ипак йули» восстанавливается

Вчера, 16:49

Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования Италии

Вчера, 16:26

Протяженность трамвайной линии в Самарканде составит почти 35 км

Вчера, 12:30

Узбекистан отменит выездные стикеры и введет внутренние паспорта

Вчера, 11:39

Мининфоком просит предпринимателей рассказать о проблемах

Популярное

Денис Истомин: Это самая большая победа в моей карьере (+видео)

Минздрав: Цены на отечественные лекарства снижены на 8−44%

Президент посещает Каракалпакстан

Узбекистан активизирует переговоры с соседними странами по границе