Денис Истомин впервые в карьере вышел в 1/8 финала Australian Open

Теннисист из Узбекистана Денис Истомин (117-е место в мировом рейтиге) вопреки прогнозам одолел испанца Пабло Карреньо-Бусту (30) в рамках третьего круга Открытого чемпионата Австралии 21 января. По итогам пяти сетов был зафиксирован счет 3:2 (4/6, 6/4, 4/6, 6/4, 2/6) в пользу узбекистанца.

Практически никто не верил, что 30-летний Истомин, в предыдущем раунде обыгравший действующего чемпиона Australian Open Новака Джоковича (2), сможет пройти в следующий раунд. Многие заявляли, что обычно после таких великих побед тут же «горят» . А самые отчаянные оптимисты ставили на то, что Истомин выиграет максимум один сет.

Однако в матче, который продолжался 3 часа и 28 минут, Истомин подал 16 подач навылет, допустил 2 двойные ошибки, выиграл 51 «виннерс», ошибся 53 раза и сделал 5 брейков. Его оппонент совершил 3 брейка и 62 невынужденные ошибки при 48 активно выигранных розыгрышах. Узбекистанский теннисист одержал победу и сократил счет в очных противостояниях — 1:2.

В 1/8 финала Истомин встретится с победителем пары Григор Димитров (Болгария, 15) — Ришар Гаске (Франция, 18).



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Денис Истомин выступает профессионально с 2004 года, летом 2012 поднимался на 33-место мирового рейтинга. Он предпочитает агрессивный атакующий стиль и известен своей способностью находить на корте неожиданные удары. Он является единственным в истории Узбекистана теннисистом, добравшимся до отметки в 100 побед за карьеру на уровне ATP и выигравшим титул. В 2001 году Истомин попал в серьезную автомобильную аварию, после которой провел три месяца в больнице и два года не брал ракетку в руки. Снова заиграть его убедила мама Клавдия Истомина, а финансовую поддержку предоставила Федерация тенниса Узбекистана. Своими лучшими матчами до сегодняшнего дня Истомин называет победы над Давидом Феррером в Индиан-Уэллсе-2012, Стэном Вавринкой на Уимблдоне-2010 и, конечно, над Новаком Джоковичем на Australian open-2017.



Текст: «Газета.uz» 10 883