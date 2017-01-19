Президент назначил заместителя председателя Госкомтуризма

Постановлением Президента Узбекистана от 17 января заместителем председателя Государственного комитета по развитию туризма назначен Шахрух Шарахметов. Об этом сообщила пресс-служба комитета.
Ранее Шахрух Шарахметов занимал должность начальника Главного управления финансирования социальной сферы и науки Министерства финансов.
Госкомтуризм был создан на базе Национальной компании «Узбектуризм» согласно указу главы государства от 2 декабря.
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