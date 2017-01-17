Структура управления хокимиятов изменена

Постановлением Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева от 22 декабря в структуру областных, городских и районных хокимиятов введены должности первого заместителя хокима по вопросам экономических реформ и предпринимательства, а также заместителя хокима по молодежной политике, социальному развитию и духовно-просветительской работе.

Как сообщил на расширенном заседании правительства 14 января Шавкат Мирзиёев, при пересмотре структуры хокимиятов были учтены «накопленный опыт и предложения хокимов ряда областей республики».

В феврале прошлого года в структуре аппарата управления хокимов областей и столицы появился первый заместитель по административным вопросам, координации деятельности правоохранительных органов, органов самоуправления и молодежной политики. Были также образованы сводные управления по комплексному развитию территории, которые теперь упразднены.

Глава государства добавил, что в хокимиятах укреплены информационно-аналитические группы, а в 80 хокимиятах пограничных районов введены специальные должности помощника хокима. Общая дополнительная численность составила 739 единиц.

Недавно было принято решение о повышении зарплаты хокимам и работникам всех хокимиятов в зависимости от стажа их работы, сообщил дополнительно Президент.

«Думаю, отныне у хокимов всех уровней нет объективного основания говорить о нехватке работников. Теперь стоит важная задача подбора на эти должности достойных кадров, способных обеспечить эффективную работу», — заявил Шавкат Мирзиёев. При этом он упрекнул руководство Кабинета Министров в том, что «представление достойных кандидатур на должности первых заместителей хокимов затянулось».

Приоритетной задачей является «обеспечение тесной взаимосвязи и координации действий всех заместителей премьер-министра, департаментов, руководителей отраслевых органов управления с хокимами и их соответствующими заместителями», подчеркнул руководитель страны.

Текст: «Газета.uz» 21 872