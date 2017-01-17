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Хокимият Ташкента.

Фото: «Газета.uz»

Структура управления хокимиятов изменена

У хокимов появятся первые заместители по экономике и предпринимательству.

17 января 2017, 21:08   Политика  

Постановлением Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева от 22 декабря в структуру областных, городских и районных хокимиятов введены должности первого заместителя хокима по вопросам экономических реформ и предпринимательства, а также заместителя хокима по молодежной политике, социальному развитию и духовно-просветительской работе.

Как сообщил на расширенном заседании правительства 14 января Шавкат Мирзиёев, при пересмотре структуры хокимиятов были учтены «накопленный опыт и предложения хокимов ряда областей республики».

В феврале прошлого года в структуре аппарата управления хокимов областей и столицы появился первый заместитель по административным вопросам, координации деятельности правоохранительных органов, органов самоуправления и молодежной политики. Были также образованы сводные управления по комплексному развитию территории, которые теперь упразднены.

Глава государства добавил, что в хокимиятах укреплены информационно-аналитические группы, а в 80 хокимиятах пограничных районов введены специальные должности помощника хокима. Общая дополнительная численность составила 739 единиц.

Недавно было принято решение о повышении зарплаты хокимам и работникам всех хокимиятов в зависимости от стажа их работы, сообщил дополнительно Президент.

«Думаю, отныне у хокимов всех уровней нет объективного основания говорить о нехватке работников. Теперь стоит важная задача подбора на эти должности достойных кадров, способных обеспечить эффективную работу», — заявил Шавкат Мирзиёев. При этом он упрекнул руководство Кабинета Министров в том, что «представление достойных кандидатур на должности первых заместителей хокимов затянулось».

Приоритетной задачей является «обеспечение тесной взаимосвязи и координации действий всех заместителей премьер-министра, департаментов, руководителей отраслевых органов управления с хокимами и их соответствующими заместителями», подчеркнул руководитель страны.

Текст: «Газета.uz»      21 872

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Комментарии

  • Владимир Владимиров 18 января 2017 09:46

    В теории публичного менеджмента, вертикальная структура управления — 19 век. Есть еще другие инновационные эффективные системы гос менеджмента (проектная, матричная и тд). Нужно пересмотреть перечень гос услуг и фискальную систему в целом на предмет их эффективности. Нужно шире внедрять ИТ технологии в публичное управление (электронное правительство, софты и тд). Это позволить сократить персонал, сделать работу управленцев более эффективной. Пора завязывать с “ручной“ системой управления.

  • Шахиня Ташкент 18 января 2017 13:59

    главное чтобы все это работало, если есть желание то мы продвинемся, а в противном случае это будут очередные бесполезные “слуги народа“, висящие на бюджетных средствах

  • Yulia Drozdova 18 января 2017 14:02

    “представление достойных кандидатур на должности первых заместителей хокимов затянулось“..
    Так спрашивать стали. что сделано.. Вот кондидаты и боятся ответсвенность на себя брать.. А может предлагать на место замов кандидатов в депутаты.. Они все знают что делать.. По крайней мере складывалось такое мнение на момент их предвыборной компании. А потом у них есть план!..

  • Avi Shtoff 18 января 2017 17:43

    Опять бюрократический аппарат увеличивают, упростите всё — и не нужны будут больше половины тех кто на данный момент оккупируют кабинеты в хокимиятах, их можно будет либо сократить — либо другим занять, там сборкой хлопка к примеру.


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