Обзор футбольных новостей

Европа

Фото: espnfc.com.

«Барселона» и «Ювентус» вступили в борьбу с ПСЖ за подписание полузащитника «Ливерпуля» Адама Лалланы, оцениваемого в 60 млн фунтов. // Times

«Манчестер Юнайтед» может предложить «Монако» 40 млн фунтов за трансфер полузащитника Тьемуэ Бакайоко, чтобы отбить интерес «Челси». // Daily Star

«Челси» хочет подписать защитника «Мидлсбро» Бена Гибсона на замену Джону Терри, который уедет в Китай грядущим летом. // Daily Mirror

До конца недели капитан «Челси» Джон Терри проведет встречу с главным тренером «Борнмута» Эдди Хау, который хочет его арендовать на остаток сезона. // Daily Mail

Глава Азиатской конфедерации футбола Салман бин Ибрагим Аль Халифа считает, что Футбольная ассоциация Англии должна подать заявку на проведение чемпионата мира 2030 года. // ESPN

Фото: arsenal.com.

«Арсенал» пролонгировал контракты с нападающим Оливье Жиру, полузащитником Франсисом Кокленом и защитником Лораном Косьелни. // Arsenal



«Челси» сообщил нападающему Миши Батшуайи, что тот не уйдет в аренду в январе. // Daily Star

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич останется на «Камп Ноу», по крайней мере, до конца этого сезона, несмотря на сообщения о возможном переходе в «Манчестер Сити». // The Guardian

«Ювентус» заинтересован в подписании полузащитника «Ливерпуля» Эмре Джана. // Calciomercato.com

«Арсенал» не позволит капитану Перу Мертезакеру покинуть клуб в этом месяце, несмотря на то, что он не провел ни одного матча за «канониров» в этом сезоне после перенесенной травмы колена. // Daily Mirror

«Вест Хэм» сделал улучшенное предложение в размере 5 млн фунтов за 29-летнего полузащитника «Халла» и сборной Шотландии Роберта Снодграсса, забившего 12 голов за клуб в этом сезоне. // Sky Sports

«Лион» намерен подписать полузащитников «Манчестер Юнайтед» Мемфиса Депая и Аднана Янузая, играющего на правах аренды в «Сандерленде». // Daily Mail

Азия

Фото: lokomotiv.uz .

«Локомотив» проведет две товарищеские игры в рамках учебно-тренировочного сбора в Дубае. Ташкентский клуб 16 января сыграет против кувейтского клуба «Аль-Кадсия», а 20 января — против российского «Зенита». // ПФК «Локомотив»

Сборная Узбекистана по футболу поднялась на одну позицию в обновленном рейтинге ФИФА. Теперь национальная команда занимает 61-е место. // ФИФА

Российский «Терек» заинтересован в подписании лучшего молодого футболиста Азии-2015, полузащитника «Бунёдкора» Достона Хамдамова. // Championat.asia

Наманганский «Навбахор» переманил защитника Гияса Комилова из мубарекского «Машъала». // ПФК «Навбахор»

Текст: «Газета.uz» 5 555