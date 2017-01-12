Обзор мировых новостей

Прощальный твит Обамы стал самым популярным за время его президентства

Последнее сообщение Барака Обамы в Twitter в качестве президента США набрало максимальное количество лайков и репостов среди всех записей, опубликованных главой государства на страничке в социальной сети. «Спасибо за все. Моя последняя просьба такая же, как и первая. Я прошу вас верить — не в мои способности создавать изменения, но в ваши», — написал уходящий глава государства. Сделать репост последних «президентских» слов Обамы решили свыше 660 тысяч пользователей. Twitter-аккаунт президента США, на который подписаны 13 миллионов человек, в день инаугурации, которая состоится 20 января, перейдет к избранному главе государства Дональду Трампу. // РИА Новости

Германия: зарплата мужчин и женщин сравняется

Зарплата женщин должна сравняться с зарплатой мужчиной. Соответствующий законопроект был принят кабинетом министров Германии. Мануэла Шлезвиг, министр по делам женщин и семьи, заявила, что сейчас женщины в этой стране за аналогичную работу получают на 20 процентов меньше, чем мужчины. «Это вопрос реализации принципа равной оплаты за равный труд для женщин и мужчин и, прежде всего, введения прозрачных правил, чтобы каждый понимал, что его труд достойно оплачивается», — говорит Шлезвиг. По новому закону женщины, работающие в крупных фирмах, получат право знать, сколько зарабатывают их коллеги-мужчины. В компаниях будут проводиться регулярные проверки выполнения закона. Новый законопроект вызвал недовольство работодателей, но его приветствовали немецкие профсоюзы. // Euronews

Мэрия Бишкека создала штаб по пресечению незаконного строительства

Мэрия Бишкека создала оперативный штаб по пресечению незаконного строительства на территории столицы Киргизии, сообщает в четверг пресс-служба бишкекского муниципалитета. В столице Киргизии регулярно вспыхивают скандалы, связанные с попытками владельцев строительных компаний, а также частных и юридических лиц застроить общественные территории, принадлежащие городу. Речь идет о парках, скверах, междомовых пространствах. Накануне у здания мэрии Бишкека, где в это время проходили выборы мэра, прошел митинг горожан, которые требовали остановить строительство многоэтажного дома на месте сквера с оборудованной детской площадкой. Позднее вновь избранный мэр Албек Ибраимов на первой пресс-конференции пообещал, что не допустит застройку сквера. В столичной мэрии под председательством вице-мэра Бакытбека Дюшембиева также состоялся круглый стол по вопросам улучшения взаимодействия структурных подразделений муниципалитета по предотвращению и пресечению незаконного строительства объектов на территории города. В заседании приняли участие руководители госэкотехинспекции, «Бишкекглавархитектуры», районных администраций столицы, а также представители департамента судебных исполнителей, технических и инженерных служб города, сообщили в пресс-службе. // РИА Новости

Тибет потратит 173 млн долларов на строительство и ремонт туалетов в турзонах

Власти Тибетского автономного района Китайской Народной Республики планируют в 2017 году потратить 173 млн долларов на строительство новых и ремонт старых туалетов, чтобы сделать регион более привлекательным для туристов. Как передает в среду агентство Синьхуа, о планах заявил глава администрации района Лосанг Ямкан (Losang Jamcan). Как отметил руководитель департамента жилищного строительства, городского и сельского развития Тибетского автономного района Сонам Ньима (Sonam Nyima), средства будут выделены на строительство и ремонт примерно двух тысяч туалетов. Речь идет в основном об уборных, расположенных в туристических зонах, а также вдоль основных автомобильных магистралей и в общественных местах, где наблюдается большая концентрация местных жителей и туристов. // РИА Новости

Поцелуй в «Титанике» признан лучшим за всю историю Голливуда

Лучшим в истории Голливуда признан поцелуй из легендарной картины «Титаник» 1997 года. В новом опросе, проведенном телеканалом TLC в Великобритании, сцена поцелуя персонажей Кейт Уинслет и Леонардо ДиКаприо обошла 49 других фильмов и анимационных лент. Второе место в рейтинге заняла сцена со спагетти из мультфильма Disney «Леди и Бродяга», «бронзу» завоевала романтическая сцена Деми Мур и Патрика Суэйзи из «Привидения». В десятку лучших также вошли эпизоды из «Красотки», «Грязных танцев», «Человека-паука», «Завтрака у Тиффани» и «Унесенных ветром». Замкнули топ-10 Хан Соло (Харрисон Форд) и принцесса Лея (Кэрри Фишер) в «Звездных войнах — эпизод V: Империя наносит ответный удар». // Daily Mail

Текст: «Газета.uz» 7 162