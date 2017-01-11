На АГМК запущена новая медеплавильная печь

Фото: agmk.uz
Новая плавильная печь запущена в металлургическом цехе медеплавильного завода Алмалыкского горно-металлургического комбината. Как сообщила пресс-служба АГМК, в настоящее время ведутся пусконаладочные работы.
Строительство было начато в 2015 году. Проект предусматривал строительство «под ключ» автоматической медеплавильной печи с погружной фурмой мощностью 17 тысяч тонн меди в год.
Контракт на сумму 92 млн долларов был подписан с германской компанией Dobersek Engineering. Финансирование осуществлялось за счет кредита Фонда реконструкции и развития Узбекистана, собственных средств АГМК и кредитов банков.
Сегодня, 21:18
Сегодня, 20:53
Сегодня, 18:14
Сегодня, 15:21
Сегодня, 11:35
Сегодня, 10:40
Комментарии
молодцы Dobersekи, везде успевают.