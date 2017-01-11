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Фото: agmk.uz

На АГМК запущена новая медеплавильная печь

Медеплавильный завод АГМК получил новую плавильную печь мощностью 17 тысяч тонн меди в год.

Сегодня, 14:43   Экономика  

Новая плавильная печь запущена в металлургическом цехе медеплавильного завода Алмалыкского горно-металлургического комбината. Как сообщила пресс-служба АГМК, в настоящее время ведутся пусконаладочные работы.

Строительство было начато в 2015 году. Проект предусматривал строительство «под ключ» автоматической медеплавильной печи с погружной фурмой мощностью 17 тысяч тонн меди в год.

Контракт на сумму 92 млн долларов был подписан с германской компанией Dobersek Engineering. Финансирование осуществлялось за счет кредита Фонда реконструкции и развития Узбекистана, собственных средств АГМК и кредитов банков.

Текст: «Газета.uz»      5 844

Комментарии

  • Sherzod Bekmuradov 11 января 2017 19:40

    молодцы Dobersekи, везде успевают.


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