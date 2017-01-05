Шахматистка из Узбекистана завоевала «серебро» в Индии

Сарвиноз Курбонбоева.
Фото: twitter.com/bakuchessol2016
С 12 декабря по 3 января в Мумбаи (Индия) проходил международный шахматный турнир IIFL Wealth 2nd Mumbai International Chess Tournament, сообщает Федерация шахмат Узбекистана.
В соревнованиях по стандартным шахматам приняли участие 218 спортсменов из разных стран мира, включая международного женского мастера Сарвиноз Курбонбоеву (2274 очков в мировом рейтинге). Представительница Узбекистана, играя на равных среди мужчин, по итогам девяти сыгранных туров набрала шесть очков и заняла второе призовое место среди женщин. Победителем турнира стал украинский гроссмейстер Адам Тухаев (2516).
Стоит отметить, что в международном шахматном турнире среди женщин, который проходил в городе Олонгапо (Филиппины) с 13 по 18 декабря, Курбонбоева завоевала бронзовую медаль.
Сегодня, 17:30
Сегодня, 17:07
Сегодня, 13:53
Сегодня, 10:51
Сегодня, 10:03
Сегодня, 09:40
Сегодня, 07:35