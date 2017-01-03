Начальник ГУИН открыл онлайн-приемную

Главное управление исполнения наказаний МВД Узбекистана запустило электронную приемную, доступную по адресу guin.mvd.uz.
Как отмечается на сайте, физические и юридические лица могут направлять жалобы, заявления и предложения. Предусмотрена возможность проверки статуса своего обращения.
Ранее была открыта онлайн-приемная министра внутренних дел Узбекистана. Обращения могут быть направлены по вопросам безопасности дорожного движения, паспортным и визовым вопросам, вопросам правонарушений и происшествий, следственным вопросам, обеспечения пожарной безопасности и другим вопросам, входящим в сферу деятельности МВД.
За последние месяцы руководители органов внутренних дел разного уровня провели ряд встреч с жителями различных регионов, на которых рассматривались вопросы, волнующие население.
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