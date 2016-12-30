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Лев в Ташкентском зоопарке.

Фото: fb.com/tashkentzoo

В Фергане начал работу зоопарк

В зоопарке Ферганы представлены 65 особей почти 30 видов животных

Сегодня, 18:08   Общество  

В Фергане 30 декабря начал работу филиал Ташкентского зоопарка. Здесь на площади около 5 га расположены открытые вольеры для копытных и хищных млекопитающих, водоплавающих и хищных птиц. В здании «Экзотариума» разместились обезьяны, змеи, ящерицы и декоративные птицы, сообщается на сайте Ташкентского зоопарка.

26 декабря столичный зоопарк передал Фергане 65 различных особей 29 видов животных. Это львы и тигры, медведь и канадский волк, группа копытных животных, таких как як, гривистый баран, пятнистый олень, европейская лань, пони и ошейниковый пекари, два вида обезьян — лапундер и яванский макак, ибисы гуси, чайки, бакланы, павлины, цесарки, сетчатый питон и варан.

Для посетителей открыто кафе и работают детские аттракционы. Вдоль аллеи с деревьями имеются скамейки для отдыха. Заложен фонтан, который в жаркую погоду позволит посетителям наслаждаться прохладой.

Напомним, открытие зоопарка в Фергане было предусмотрено постановлением Кабинета Министров Узбекистана от 20 мая. Этим же документом намечено открытие филиалов Ташкентского зоопарка в Самарканде и реконструкция зоопарка в Термезе.

Текст: «Газета.uz»      2 388

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Комментарии

  • Камил Халмирзаев 30 декабря 2016 19:10

    Супер


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