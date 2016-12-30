В Фергане начал работу зоопарк

Лев в Ташкентском зоопарке.
Фото: fb.com/tashkentzoo
В Фергане 30 декабря начал работу филиал Ташкентского зоопарка. Здесь на площади около 5 га расположены открытые вольеры для копытных и хищных млекопитающих, водоплавающих и хищных птиц. В здании «Экзотариума» разместились обезьяны, змеи, ящерицы и декоративные птицы, сообщается на сайте Ташкентского зоопарка.
26 декабря столичный зоопарк передал Фергане 65 различных особей 29 видов животных. Это львы и тигры, медведь и канадский волк, группа копытных животных, таких как як, гривистый баран, пятнистый олень, европейская лань, пони и ошейниковый пекари, два вида обезьян — лапундер и яванский макак, ибисы гуси, чайки, бакланы, павлины, цесарки, сетчатый питон и варан.
Для посетителей открыто кафе и работают детские аттракционы. Вдоль аллеи с деревьями имеются скамейки для отдыха. Заложен фонтан, который в жаркую погоду позволит посетителям наслаждаться прохладой.
Напомним, открытие зоопарка в Фергане было предусмотрено постановлением Кабинета Министров Узбекистана от 20 мая. Этим же документом намечено открытие филиалов Ташкентского зоопарка в Самарканде и реконструкция зоопарка в Термезе.
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