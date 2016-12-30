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Саъдулла Хакимов.

Фото: UzReport

Творческий союз журналистов возглавил Саъдулла Хакимов

Председателем правления Творческого союза журналистов избран Саъдулла Хакимов.

Сегодня, 12:25   Общество  

Председателем правления Творческого союза журналистов Узбекистана избран заслуженный работник культуры Саъдулла Хакимов, сообщило УзА.

Организационный вопрос был рассмотрен на внеочередной конференции союза. До этого обязанности председателя правления союза исполнял Уктам Мирзаёров.

Саъдулла Хакимов в разные годы работал главным редактором газеты «Узбекистон адабиёти ва санъати», заместителем генерального директора Национального информационного агентства (УзА) и руководил негосударственным информационным агентством «Туркистон-пресс».

На конференции отмечалось, что в сфере средств массовой информации существует множество вопросов, ожидающих решения. Это превращение СМИ в поистине народную трибуну, внедрение в деятельность журналистов новых методов и подходов, повышение активности работников региональных СМИ и другие.

Текст: «Газета.uz»      482
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