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29 декабря, Четверг Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

Долгожданный Дед Мороз Sherin появился во всех супермаркетах Ташкента

Самый большой Дед Мороз снова дарит новогоднее настроение и радует вкуснейшими подарками от ТМ Sherin.

Сегодня, 18:31   Общество     на правах рекламы

Сохраняя ежегодную традицию, торговая марка Sherin дарит возможность большим и маленьким жителям столицы почувствовать приближение новогодних праздников.

Появление самого большого в стране Деда Мороза и его зажигательной Снегурки в торговых центрах Ташкента, а также в супермаркете Makro удивляет не только деток, но и взрослых. Веселые конкурсы, новогодние песни и танцы, фирменные подарки от производителя вкуснейших колбасных изделий и мясных деликатесов в преддверии главного праздника года никого не оставляют равнодушными.

Дети с удовольствием рассказывают Деду Морозу заготовленные стихи, поют песни и активно принимают участие в конкурсах, но самое главное — заряжаются новогодним настроением.

Улыбки, радость, праздничный настрой и отличное настроение — что еще для счастья надо? Ведь, всем нам раз в год хочется поверить в то, что чудо обязательно произойдет. ТМ Sherin не ждет чуда, а сама создает и дарит чудесное настроение жителям города.

Торговая марка Sherin не только заполняет наши новогодние столы колбасными и мясными вкусностями, но и наполняет наши сердца волшебным праздником. С новым годом, с новым счастьем!

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