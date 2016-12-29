Долгожданный Дед Мороз Sherin появился во всех супермаркетах Ташкента

Сохраняя ежегодную традицию, торговая марка Sherin дарит возможность большим и маленьким жителям столицы почувствовать приближение новогодних праздников.

Появление самого большого в стране Деда Мороза и его зажигательной Снегурки в торговых центрах Ташкента, а также в супермаркете Makro удивляет не только деток, но и взрослых. Веселые конкурсы, новогодние песни и танцы, фирменные подарки от производителя вкуснейших колбасных изделий и мясных деликатесов в преддверии главного праздника года никого не оставляют равнодушными.

Дети с удовольствием рассказывают Деду Морозу заготовленные стихи, поют песни и активно принимают участие в конкурсах, но самое главное — заряжаются новогодним настроением.

Улыбки, радость, праздничный настрой и отличное настроение — что еще для счастья надо? Ведь, всем нам раз в год хочется поверить в то, что чудо обязательно произойдет. ТМ Sherin не ждет чуда, а сама создает и дарит чудесное настроение жителям города.



Торговая марка Sherin не только заполняет наши новогодние столы колбасными и мясными вкусностями, но и наполняет наши сердца волшебным праздником. С новым годом, с новым счастьем!

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