Закон о социальных услугах вступил в силу

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 26 декабря подписал закон «О социальных услугах для престарелых, инвалидов и других социально уязвимых категорий населения». Документ, принятый Законодательной палатой Олий Мажлиса 6 октября и одобренный Сенатом 12 октября, вступает в силу с 27 декабря.

Закон определяет понятие «социальные услуги» как «комплекс правовых, экономических, психологических, образовательных, медицинских, реабилитационных и других мер по оказанию помощи лицу, нуждающемуся в услугах, направленных на повышение качества жизни, создание ему равных с другими гражданами возможностей участвовать в жизни общества и (или) расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои базовые жизненные потребности».

К социально уязвимым категориям населения отнесены одинокие и одиноко проживающие престарелые, нуждающиеся в постороннем уходе; инвалиды I и II групп, дети-инвалиды; недееспособные и ограниченные в дееспособности граждане; лица, имеющие социально значимые заболевания; дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

Основными принципами социальных услуг определены законность, соблюдение прав человека, гуманность, доступность, профилактическая направленность, адресность и индивидуальный подход, а также добровольность.

Социальные услуги предоставляются в форме услуг социального сопровождения и консультативной помощи, социальных услуг по уходу на дому, социальных услуг в учреждениях дневного и (или) кратковременного пребывания, а также социальных услуг в интернатных учреждениях.

Социальные услуги предоставляются путем выявления лиц, нуждающихся в социальных услугах, оценки их жизненной ситуации, разработки и реализации индивидуальной программы (при необходимости), а также ее мониторинга.

Текст: «Газета.uz» 6 823