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Фото: «Газета.uz»

Закон о социальных услугах вступил в силу

Президент подписал закон о социальных услугах для престарелых, инвалидов и других социально уязвимых категорий населения.

Сегодня, 10:59   Общество  

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 26 декабря подписал закон «О социальных услугах для престарелых, инвалидов и других социально уязвимых категорий населения». Документ, принятый Законодательной палатой Олий Мажлиса 6 октября и одобренный Сенатом 12 октября, вступает в силу с 27 декабря.

Закон определяет понятие «социальные услуги» как «комплекс правовых, экономических, психологических, образовательных, медицинских, реабилитационных и других мер по оказанию помощи лицу, нуждающемуся в услугах, направленных на повышение качества жизни, создание ему равных с другими гражданами возможностей участвовать в жизни общества и (или) расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои базовые жизненные потребности».

К социально уязвимым категориям населения отнесены одинокие и одиноко проживающие престарелые, нуждающиеся в постороннем уходе; инвалиды I и II групп, дети-инвалиды; недееспособные и ограниченные в дееспособности граждане; лица, имеющие социально значимые заболевания; дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

Основными принципами социальных услуг определены законность, соблюдение прав человека, гуманность, доступность, профилактическая направленность, адресность и индивидуальный подход, а также добровольность.

Социальные услуги предоставляются в форме услуг социального сопровождения и консультативной помощи, социальных услуг по уходу на дому, социальных услуг в учреждениях дневного и (или) кратковременного пребывания, а также социальных услуг в интернатных учреждениях.

Социальные услуги предоставляются путем выявления лиц, нуждающихся в социальных услугах, оценки их жизненной ситуации, разработки и реализации индивидуальной программы (при необходимости), а также ее мониторинга.

Текст: «Газета.uz»      6 823

Комментарии

  • Кондюкова Марина Викторовна 27 декабря 2016 11:31

    Очень хороший закон. Я смотрю, его разработали и внесли на рассмотрение в Минздраве. Нужно, чтобы была полная доступность понимания социальных услуг, а то в статьях 13-16 везде написано “социальные услуги“, а конкретики нет. Какие именно услуги являются социальными? Например, получение бесплатной медицинской помощи, получение бесплатных лекарств, бесплатного медицинского ухода и т.д. Потом получится, что опять Правительство приняло отличный закон, а исполнение его отличается от содержания, подразумеваемого преамбулой. А вот основания для завершения программы предоставления социальных услуг расписали конкретно. Еще сам перечень социальных услуг по категориям надо конкретизировать.

  • Зулайхо 27 декабря 2016 12:06

    Спасибо. Будем надеяться, что закон будет действовать


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