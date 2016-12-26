Руководителям госорганов в регионах построят служебное жилье

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 22 декабря подписал постановление о строительстве служебных жилых домов для руководителей органов исполнительной власти на местах и территориальных подразделений государственных органов.

Документом установлено, что служебный жилищный фонд будет сформирован в 2017—2018 годах по типовым проектам, применяемым в сельской местности. Для руководителей Совета Министров Каракалпакстана и хокимиятов областей, а также территориальных (областных) подразделений госорганов предусмотрено строительство одноэтажных пятикомнатных домов с участком 0,06 га, для руководителей хокимиятов районов (городов) и районных (городских) подразделений госорганов — двухэтажных четырехкомнатных сблокированных домов с участком 0,04 га и надворными постройками.

По предварительным расчетам, всего будет построено 1682 жилых дома (в том числе 210 для руководителей областного уровня) стоимостью 312,4 млрд сумов.

Источниками финансирования строительства определены средства местных бюджетов (для глав органов исполнительной власти на местах), государственного бюджета (для руководителей территориальных подразделений СНБ), а также собственные внебюджетные средства МВД, Минюста, ГНК, ГТК и Генпрокуратуры.

Текст: «Газета.uz» 3 951