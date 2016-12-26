EN РУ O`Z ЎЗ
26 декабря, Понедельник Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

Фото: Сирож Аслонов / УзА

Архивное фото.

Руководителям госорганов в регионах построят служебное жилье

Служебные жилые дома будут построены для руководителей хокимиятов, а также территориальных подразделений госорганов.

Сегодня, 09:31   Политика  

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 22 декабря подписал постановление о строительстве служебных жилых домов для руководителей органов исполнительной власти на местах и территориальных подразделений государственных органов.

Документом установлено, что служебный жилищный фонд будет сформирован в 2017—2018 годах по типовым проектам, применяемым в сельской местности. Для руководителей Совета Министров Каракалпакстана и хокимиятов областей, а также территориальных (областных) подразделений госорганов предусмотрено строительство одноэтажных пятикомнатных домов с участком 0,06 га, для руководителей хокимиятов районов (городов) и районных (городских) подразделений госорганов — двухэтажных четырехкомнатных сблокированных домов с участком 0,04 га и надворными постройками.

По предварительным расчетам, всего будет построено 1682 жилых дома (в том числе 210 для руководителей областного уровня) стоимостью 312,4 млрд сумов.

Источниками финансирования строительства определены средства местных бюджетов (для глав органов исполнительной власти на местах), государственного бюджета (для руководителей территориальных подразделений СНБ), а также собственные внебюджетные средства МВД, Минюста, ГНК, ГТК и Генпрокуратуры.

Текст: «Газета.uz»      3 951
Добавить комментарий

Авторизуйтесь через один из сервисов, где вы уже зарегистрированы (OpenID или OAuth):

Выйти

Спасибо, ваш комментарий был успешно отправлен редакции сайта на проверку.
К публикации допускаются только интересные и информативные комментарии.

Реклама



Последние новости

Сегодня, 09:40

Видео. Алишер Юсупов. «Надо использовать свои сильные стороны»

Сегодня, 07:10

Скончался певец Джордж Майкл

Вчера, 20:33

Шавкат Мирзиёев направил соболезнования Владимиру Путину

Вчера, 16:19

Хокимом Навоийской области стал Кабул Турсунов

Вчера, 16:18

В России объявлен траур по погибшим в крушении Ту-154

24 декабря 18:34

Главы Узбекистана и Кыргызстана подтвердили курс на укрепление добрососедства

24 декабря 17:53

Франция поможет улучшить управление отходами в Самарканде

24 декабря 17:27

Алмазбек Атамбаев возложил цветы к могиле Ислама Каримова

Популярное

Хокимом Самаркандской области стал Химмат Окбутаев

Галине Мельниковой присвоено звание Народного артиста

Президент Кыргызстана прибыл в Самарканд

Инвесторы высказались о наболевшем