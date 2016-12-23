Герой «Бригады» станет гостем нового выпуска MTV Show

23 декабря в 21.00 в эфир телеканала Milliy выйдет очередной выпуск вечернего MTV Show. На этот раз гостем передачи станет известный киноактер Фарход Махмудов.
Узбекский и российский кино- и театральный актер Фарход Махмудов начал актерскую деятельность с 15 лет и за все эти годы сыграл более сотни различных ролей. Особую популярность Фарход обрел после выхода на экраны сериала «Бригада», а в 2016 году дополнительно увеличил количество своих поклонников, сыграв одну из главных ролей в фильме «Барон».
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