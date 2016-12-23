Avtech подготовила подарки и бонусы на Новый год

Неожиданно наступившие холода и первый снег невольно напомнили о приходе зимы, а тут, оказывается, и до Нового года осталось совсем немного. Новогодние праздники традиционно несут с собой волшебную атмосферу, радостные встречи с друзьями и родственниками, любимые новогодние фильмы, и конечно же, подарки под елкой.
Все любят получать подарки. Но дарить что-то близким не менее приятно, чем принимать подарки самому. Вот тут обычно и начинаются сложности. Какой подарок выбрать на Новый год, чтобы он пришелся по вкусу и долго радовал счастливого обладателя?
Немудрено, что с развитием цифровых технологий одними из лучших новогодних подарков стали гаджеты и компьютеры. Сестрам и женам подойдет большой планшет для общения с подружками и просмотра сериалов. Мужу понравится мощный ноутбук для работы, а брату-дизайнеру — большой монитор. Дети будут в полном восторге от нового игрового компьютера — будет чем заняться на каникулах.
Зачастую покупку подарков мы откладываем до последнего, а потом сломя голову бегаем по магазинам. Пора вносить перемены в сложившуюся «традицию». Например, покупать подарки в интернет-магазине, не выходя из дома или офиса.
Компания Avtech уже 15 лет предлагает покупателям Узбекистана весь спектр современной компьютерной и оргтехники, мониторов и программного обеспечения. Самое важное преимущество Avtech — интернет-магазин, в котором можно купить любой товар из ассортимента компании в любое время и при любой погоде.
До 27 декабря Avtech проводит несколько бонусных акций, участвуя в которых можно получить скидку до 20% на продукцию, бонусные баллы, а также выиграть один из призов:
При регистрации на сайте до конца 2016 года предлагается один бонусный балл, эквивалентный 5000 сумов, который можно использовать в любое время.
По акции «Приведи друга» можно получить бонусные баллы с покупок друзей.
В честь Нового года Avtech проводит два конкурса — в Facebook, а также среди сделавших покупку на сайте с 1 по 27 декабря.Для участия в конкурсе на Facebook необходимо:
Чтобы принять участие в конкурсе на сайте Avtech.uz, нужно совершить покупку в интернет-магазине на любую сумму в период с 1 по 27 декабря.
В конкурсе могут участвовать только граждане Республики Узбекистан.
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