Avtech подготовила подарки и бонусы на Новый год

Неожиданно наступившие холода и первый снег невольно напомнили о приходе зимы, а тут, оказывается, и до Нового года осталось совсем немного. Новогодние праздники традиционно несут с собой волшебную атмосферу, радостные встречи с друзьями и родственниками, любимые новогодние фильмы, и конечно же, подарки под елкой.

Все любят получать подарки. Но дарить что-то близким не менее приятно, чем принимать подарки самому. Вот тут обычно и начинаются сложности. Какой подарок выбрать на Новый год, чтобы он пришелся по вкусу и долго радовал счастливого обладателя?

Немудрено, что с развитием цифровых технологий одними из лучших новогодних подарков стали гаджеты и компьютеры. Сестрам и женам подойдет большой планшет для общения с подружками и просмотра сериалов. Мужу понравится мощный ноутбук для работы, а брату-дизайнеру — большой монитор. Дети будут в полном восторге от нового игрового компьютера — будет чем заняться на каникулах.

Зачастую покупку подарков мы откладываем до последнего, а потом сломя голову бегаем по магазинам. Пора вносить перемены в сложившуюся «традицию». Например, покупать подарки в интернет-магазине, не выходя из дома или офиса.

Компания Avtech уже 15 лет предлагает покупателям Узбекистана весь спектр современной компьютерной и оргтехники, мониторов и программного обеспечения. Самое важное преимущество Avtech — интернет-магазин, в котором можно купить любой товар из ассортимента компании в любое время и при любой погоде.

Почему выгодно покупать товары в интернет-магазине Avtech:

не нужно тратить время и бегать по разным магазинам — все покупки можно совершать онлайн в уютной домашней или офисной обстановке;

в каталоге представлен широкий выбор планшетов, ноутбуков, компьютеров и комплектующих даже для самого привередливого пользователя;

все товары снабжены подробными описаниями и доступны для сравнения;

опытные консультанты всегда готовы подобрать лучший вариант и ответить на вопросы;

покупки можно оплатить наличными, по терминалу, через платежные системы Click, Websum, Uzcard или перечислением;

доставка покупок курьером прямо в руки по всему Узбекистану;

возможность оплаты товаров в рассрочку;

система бонусных баллов, которые можно использовать в последующих заказах;

1 год гарантии на всю технику (на особых условиях с продлением сроков);

сервисный центр с квалифицированными мастерами.

До 27 декабря Avtech проводит несколько бонусных акций, участвуя в которых можно получить скидку до 20% на продукцию, бонусные баллы, а также выиграть один из призов:

моноблок Avtech AIO6270;

2 компьютера для дома Avtech DualCore G1840;

2 ноутбука Lenovo V310−15ISK 15,6″;

20 планшетов Avtech M1015.

При регистрации на сайте до конца 2016 года предлагается один бонусный балл, эквивалентный 5000 сумов, который можно использовать в любое время.

По акции «Приведи друга» можно получить бонусные баллы с покупок друзей.

В честь Нового года Avtech проводит два конкурса — в Facebook, а также среди сделавших покупку на сайте с 1 по 27 декабря.

конкурсе на Facebook

Подписаться на официальную страницу Avtech fb.com/avtech.uz.

Поставить Like на пост об акции, размещенный на странице компании в Facebook.

Поделиться постом (в настройках нужно указать «Доступно всем»).

Написать комментарий под постом «Хочу подарок от Avtech».

Для участия внеобходимо:Победители будут выбраны путём случайного выбора.

Чтобы принять участие в конкурсе на сайте Avtech.uz, нужно совершить покупку в интернет-магазине на любую сумму в период с 1 по 27 декабря.

В конкурсе могут участвовать только граждане Республики Узбекистан.

На правах рекламы. Товары сертифицированы.

285