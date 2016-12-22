Как происходит развитие ребенка в первый год жизни

Рождение малыша — радостное событие для каждой семьи. За первый год жизни ему предстоит пройти долгий путь от крохотного розового создания до сознательного годовалого карапуза. Но молодым мамам не всегда понятно, есть ли проблемы в развитии у малыша, или оно, наоборот, идет с опережением.

Цель данного материала — рассказать, какие изменения происходят с ребенком за первые 12 месяцев его жизни, чему малыш учится и как воспринимает мир вокруг себя.



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Первый месяц. Это так называемый период «адаптации». 70% времени ребенок спит. К концу первого месяца он учится держать головку, фокусировать взгляд, прислушиваться к звукам и издавать их самостоятельно.

Вес: +600−700 гр. Рост: +2−3 см.

Второй месяц. Ребенок уже более уверено может держать голову, начинает не только узнавать лица близких, но и распознавать эмоции и реагировать на них.

Вес: + 700−1000 гр. Рост: + 3 см.

Третий месяц. Малыш уверено держит голову и может ненадолго опираться на предплечья, если положить его на живот. К этому времени он уже может сосредотачиваться на ярких игрушках, издает не только гласные, но и согласные звуки. Периоды между сном увеличиваются до 1−1,5 часов. Главное достижение — способность самостоятельно вытаскивать соску изо рта и пытаться вернуть ее обратно.

Вес: + 800−1000 гр. Рост: + 2,5−3 см.

Четвертый месяц. Ребенок уже самостоятельно переворачивается со спины на живот, уверено опирается на ручки и поднимается на них лежа на животе. В этот же период ребенок начинает пытаться сесть. Он тянется к игрушкам, разглядывает их, пробует на вкус. Младенец отличает близких от незнакомых людей и реагирует на собственное имя.

Вес: + 700 гр. Рост: + 2.5 см.

Пятый месяц. В этом месяце малыш предпринимает более активные попытки сесть самостоятельно и может сидеть при обязательной поддержке. Он уже более активен, с удовольствием играет, тянется к родителям. У большинства детей начинают прорезываться зубки.

Вес: + 700 гр. Рост: +2.5 см.

Шестой месяц. Самостоятельно садиться малыш еще не может, но уже может сидеть без поддержки. Лежа на животе, подтягивает ножки и пытается встать на четвереньки. Он ползает на животе, пьет из кружки, если ее придерживать.

Вес: +700 гр. Рост: +2.5 см.

Седьмой месяц. Ребенок становится более активным, двигается, переворачивается, ползает. При наличии опоры малыш начинает вставать. В этом возрасте он уже запоминает названия предметов и способен на них указать.

Вес: + 600 гр. Рост: +2 см.

Восьмой месяц. Значительно расширяется диапазон эмоций. Ребенок осознанно произносит слова «мама», «папа», «дай» и тому подобные. Он свободно передвигается в знакомом пространстве и уверенно ходит, имея опору.

Вес: +600 гр. Рост: +2 см.

Девятый месяц. Малыш уже не только уверено встает или садится, но и предпринимает попытки залезать на диваны, стулья. Запоминает названия предметов, может указать на них. Пытается сам кушать ложкой. В это же время начинает активно развиваться мелкая моторика.

Вес: +600 гр. Рост: +2 см.

Десятый месяц. Ребенок начинает копировать взрослых в своих движениях. Самостоятельно играет с игрушками, может перелистывать книги. При помощи взрослых охотно играет с другими детьми. Быстро передвигается ползком и уже пытается ходить без поддержки. Мелкие движения становятся более совершенными, позволяя удерживать в руках по несколько предметов. Начинает произносить названия предметов, животных.

Вес: +350 гр. Рост: +1 см.

Одиннадцатый месяц. К этому возрасту малыш приобретает все навыки, которые будут лишь совершенствоваться в дальнейшем. Он активно двигается, самостоятельно ходит, ест ложкой, надевает носки, обувь, различает интонации родителей.

Вес: +350 гр. Рост: +1 см.

Двенадцатый месяц. К году ребенок проявляет не только самостоятельность в поведении, но и «заботу» по отношению к близким. Проявляет характер, предпочтения в еде, жует твердую пищу, пьет из чашки. Словарный запас достигает 10−15 слов.

Рост +1 см, вес +350 гр.

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