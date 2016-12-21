Лазерный проектор LG ProBeam создан для ценителей домашних кинотеатров

В январе на выставке CES 2017 компания LG Electronics представит новый лазерный проектор LG ProBeam, разработанный специально для того, чтобы предоставить потребителям идеальные условия для создания домашнего кинотеатра. LG ProBeam сможет удовлетворить все потребности зрителей, для которых важно не только высокое качество воспроизведения, но и разнообразие впечатлений. Проектор поможет получить удовольствие от просмотра кино и ТВ-программ не только в уютной домашней обстановке, но и в любом другом месте, в любое время.

Проектор LG ProBeam (модель HF80J) отлично подойдет для создания домашнего кинотеатра. Он оборудован высокотехнологичным лазером, генерирующим световой поток до 2 000 люмен, что позволит зрителю просматривать видео даже в ярко освещенном помещении. Благодаря инновационному лазерному модулю в форме буквы I, у LG ProBeam изящный округлый дизайн, что только повышает его портативность.

Выбрав компактный вертикальный формат, компания LG создала устройство весом всего 2,1 кг, в результате чего ProBeam стал самым легким лазерным проектором с поддержкой формата Full HD среди устройств со сравнимым световым потоком. При этом классический внешний вид проектора позволяет ему отлично вписываться в любой интерьер.

Благодаря инновационной системе синхронизации звука, LG ProBeam можно подключить через Bluetooth к любому аудиоустройству, например, к внешнему динамику или наушникам. Кроме того, при помощи функции беспроводной передачи сигнала проектор использует стандарт Miracast для проекции контента с «умных» устройств на большой демонстрационный экран. Уникальная система выравнивания изображения по четырем опорным точкам и автоматического вертикального выравнивания позволяет потребителю быстро и легко подобрать удобный вариант настройки и балансировки изображения.

Благодаря платформе webOS от LG, уже отмеченной многими наградами, пользователи получат доступ к множеству потоковых сервисов и сопутствующих программ, количество которых постоянно растет. А специально разработанное LG устройство дистанционного управления Magic Remote Control обеспечит простую навигацию по интерфейсу webOS в системе Smart TV. С помощью webOS пользователи смогут с легкостью подключиться к многообразным потоковым сервисам в зависимости от их доступности для разных стран. Благодаря столь динамичному функционалу, потребители смогут наслаждаться просмотром фильмов в своей гостиной, следить за событиями увлекательных спортивных матчей в саду загородного дома и даже брать проектор LG ProBeam с собой в поход.

«Как лидер на мировом рынке светодиодных проекторов, компания LG уверена, что богатый опыт в сфере производства домашних кинотеатров поможет ее первому лазерному проектору завоевать широкую популярность у потребителей, — считает Брайан Квон, президент компании LG Home Entertainment. — LG с неизменной увлеченностью продолжает отыскивать все новые и новые пути совершенствования систем домашних кинотеатров с динамичным расширением их функционала».

Новый лазерный проектор от LG будет представлен публике с 5 по 8 января на выставке CES в павильоне Las Vegas Convention Center, стенд № 11100, центральный зал.

LG Electronics, Inc. (KSE: 066570.KS) является мировым лидером в области инноваций и производства высокотехнологичной электроники, современных средств мобильной связи и бытовой техники. В 119 филиалах компании по всему миру работает 83 000 сотрудников. Компания LG состоит из четырех подразделений: Home Entertainment, Mobile Communications, Home Appliance & Air Solution и Vehicle Components, общий объем мировых продаж которых в 2015 году составил 48,8 млрд долларов США (56,5 трлн корейских вон).



LG Electronics — один из ведущих в мире производителей плоскопанельных телевизоров, мобильных телефонов, кондиционеров воздуха, стиральных машин и холодильников. Также LG Electronics является лауреатом премии 2015 ENERGY STAR Partner of the Year.

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