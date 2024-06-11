Присяжные признали сына президента США Хантера Байдена виновным по всем трём пунктам обвинения по делу о нарушениях при хранении оружия, передаёт CNN. Это первый случай в американской истории, когда ребёнок действующего президента был осуждён за уголовное преступление.

По версии обвинения, 54-летний Хантер Байден в 2018 году предоставил ложные данные регистрирующим органам при покупке пистолета. Он, в частности, солгал о своём злоупотреблении наркотиками в анкетах.

Позднее Хантер выбросил пистолет, который впоследствии обнаружился в продуктовом магазине в Гринвилле, штат Делавэр, что и послужило поводом для расследования. В итоге следователи докопались до документов, которые заполнял при покупке сын президента.

Хантеру может грозить до 25 лет тюремного заключения и штраф в размере до 750 тысяч долларов, однако CNN называет максимальный срок маловероятным, поскольку это его первое уголовное правонарушение.

Дата вынесения приговора ещё не определена, но обычно вердикт выносят в течение 120 дней, то есть ближе к середине октября, уточняет телеканал.

Джо Байден прокомментировал приговор, выразив поддержку сыну, преодолевшему наркозависимость. «Я президент, но я также и папа. Мы с Джилл любим нашего сына и очень гордимся тем человеком, которым он является сегодня… Я приму исход этого дела и буду продолжать уважать судебный процесс, пока Хантер рассматривает подачу апелляции», — заявил он.