В социальных сетях распространилось видео, на котором баллон, установленный в точке по продаже газированной воды, взрывается и отлетает на несколько метров.

По данным пресс-службы Управления по чрезвычайным ситуациям Андижанского района, инцидент произошёл 30 мая на улице Маргулони в Асакинском районе.

Пострадавших в результате инцидента нет. На видео можно увидеть, как за несколько секунд до произошедшего по тротуару прошёл мужчина.

«С предпринимателем, которому принадлежит эта торговая точка, был проведён дополнительный инструктаж по соблюдению правил эксплуатации оборудования. Причины произошедшего изучаются», — говорится в сообщении.