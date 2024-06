Музыкальный фестиваль с электронным уклоном «Стихия» возвращается в каракалпакский город Муйнак, куда на высохшее дно Аральского моря в пятый раз высадится международный состав гостей. Ради каких исполнителей стоит присоединиться к событию 5−8 июня, даже если вы не ощущаете себя частью клубной культуры, рассказывает в подборке для «Газеты.uz» музыкальный журналист, основатель Telegram-канала nukta Руслан Тихонов.

TENGGER

7 июня, 22:00. Сцена Aq Keme

Симпатичная как своим музыкальным содержанием, так и внутренней философией паназиатская группа исполняет пасторальную фолктронику под мечтательные хоралы с применением индийской гармоники. Tengger состоит из трёх членов семьи: жены Итты (родом из Южной Кореи), мужа-японца Маркидо и их 12-летнего сына Раайя. Под текущим названием трио выпустило с 2017 года шесть альбомов, совмещая свою деятельность с полукочевой жизнью в нескончаемых турах. Музыка путешественников, словно лишённая национальной принадлежности, стремится к единению с природой через медитативную палитру звуков. Такой концепт предельно точно отражён и в выбранном слове «tengger», означающем на монгольском языке «небо» и «море» ― на венгерском.

Без прослушивания и по одному описанию, возможно, представляется относительно бесформенный эмбиент для любителей эзотерики, но основой спиритивного звучания группы запросто можно назвать грув, который зачастую выстроен за счёт одного только синтезированного баса. Отсчёт драм-машины вы редко услышите. Получаем цикличные вибрации ― ритмику без бита.

SIMPLE SYMMETRY

8 июня, 00:30. Сцена Lighthouse

Ещё один семейный проект, но имеющий мало что общего с предыдущей группой из списка. Simple Symmetry ― дуэт родных братьев Александра и Сергея Липских, создающий эклектичную электронику с влиянием панка, мировой фолк-музыки и психоделического рока. Их функционально мрачноватые диджей-сеты заточены не только под экспромтные танцы или ритмичные покачивания во время долгих разговоров, а ещё и работают на удержание внимания въедливых меломанов.

То и дело Липские вклинивают в микс чужеродные звуки из повседневности, «полевые» диктофонные находки и обрывки музыкальных импровизаций (в том числе с восточным и африканским колоритом), которые неочевидным образом сбивают суровую индустриальную техноспесь. Удалое ребячество с серьёзной миной. «Извините, мы сделали что-то неправильное», ― говорили Simple Symmetry, выпуская свой плотный дебютный LP 2021 года.

SIGN LIBRA

7 июня, 00:30. Сцена Aq Keme

Альтернативная поп-музыка для слушателей, желающих взвешенно подойти к расширению познаний о как бы лёгком жанре, эволюция которого зачастую происходит через кулуарные эксперименты. Латвийская певица и продюсер Агата Мельникова выступает под именем Sign Libra, что по-латински означает знак зодиака Весы. Творчество нестандартной артистки словно балансирует между музыкальным и перформативным искусством, где каждый мелодичный рисунок, напев без лирического содержания и стук клавиши иллюстрирует авторский индивидуализм.

Эстетически Sign Libra отражает футуристический взгляд на природу естества, погружает в идеализированные воспоминания о раннем интернете в духе продюсеров-новаторов объединения PC Music. Если те выделялись экспрессивным продакшеном, приведшем к созданию гиперпопа, то латвийская исполнительница, скорее, обращается к мечтательному авант-попу и экспериментальной электронике. Как отмечает сама Агата, на формирование её стиля повлияла Милен Фармер, но также свой отпечаток наложило обучение в музыкальной школе, а затем и в латвийской академии по классу фортепиано. При прослушивании двух студийных альбомов Sign Libra напрашиваются сравнения с Kate NV (её расхваленной коллегой по лейблу RVNG Intl.) и Kedr Livanskiy, которая выступала в Ташкенте в прошлом году.

JOSEF TUMARI

5 июня, 20:00. Сцена I’m Still Waiting For You, Jonim

Для самых отчаянных тусовщиков фестиваль начнётся уже в среду, 5 июня, и первый сет в программе исполнит ташкентский продюсер Josef Tumari. Весной прошлого года ему точно так же было доверено открывать первую в Узбекистане вечеринку (официальную её часть) от культового видеопроекта Boiler Room, которая была проведена в Институте Солнца. Счётчик просмотров записи того сета в итоге перевалил отметку в 378 тысяч в YouTube, что, безусловно, можно считать историческим достижением. Музыкант покорил зрителей гипнотическим сочетанием индустриального электро и восточной этники.

С тех пор Йозеф не почивал на лаврах и занялся продвижением себя на международной клубной сцене. В декабре он выпустил на греческом лейбле Ferma мини-альбом «Sanoat Speedrun» и отправился в Ригу в поисках новой аудитории.

Параллельно с этим музыкант считает необходимым вкладывать собственные ресурсы в развитие местного андеграунда. Так, вместе со своими товарищами он создал звуковую лабораторию DSL System, на YouTube-канале которой можно увидеть немало интересных диджей-сетов от центральноазиатских продюсеров.

Тяга к просветительству получила своё продолжение в рамках проекта Stihia Gen, проводимого в паре с алматинским продюсером Edigee (его сольный сет тоже рекомендуем). Вместе коллеги погрузились в коллаборацию с молодыми талантами Муйнака, результатом которой должно стать совместное выступление на сцене Aq Keme в заключительный день «Стихии» ― 8 июня в 17:00. Несколькими часами позже, в 23:00, Josef Tumari полуимпровизированно выступит в составе упомянутого трио DSL System на соседней сцене Lighthouse, а ранее, 6 июня ― на сцене #BackToMuynak в дуэте с Lisunovski. Смело ловите любое из выступлений артиста.









GALYA BISENGALIEVA

8 июня, 22:00. Сцена Aq Keme

Сложно представить более обезоруживающую музыку на сцене фестиваля в Муйнаке. Казахстанская композиторка Галя Бисенгалиева в 2020 году отметилась выпуском пронзительно хмурой работы «Aralkum», посвящённой аральской экологической катастрофе. Оркестровый опус словно одувается песчаными ветрами, наэлектризовывая звуковое пространство тревожными скрипками и атональными синтезаторами. Забегая вперёд, кажется, что на этом часовом концерте будут сконцентрированы основные переживания за судьбу высыхающей местности.

В творчестве Галя Бисенгалиева регулярно обращается к историческим рубцам своей родины, помогая слушателям осмыслить пережитое. Если же говорить о карьере на Западе, то её послужному списку может позавидовать любой музыкант мира. Казахстанка давно зарекомендовала себя как одна из лучших прим авангардной скрипки, записывая киносаундтреки для виднейших режиссёров современности: от Пола Томаса Андерсона до Луки Гуаданьино, а также соло-партии для альбомов Radiohead, Фрэнка Оушена, The National, Sigur Ros и вездесущей Тейлор Свифт. Впечатляющая карьера.