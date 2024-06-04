Очередное заседание суда по делу Дмитрия Саттарова прошло 3 июня в квартире пострадавшего в Юнусабадском районе Ташкента. «Газета.uz» следит за судебным процессом.

Напомним, 18-летний Дмитрий Саттаров по время прогулки с собакой получил перелом позвоночника в результате нападения на него 40-летнего Г. Р, который посчитал, что собака юноши может навредить его ребёнку. Уголовное дело возбуждено в отношении их обоих. Г. Р. предъявлено обвинение по пункту «г» части 2 статьи 105 (умышленное средней тяжести телесное повреждение, причинённое с особой жестокостью) Уголовного кодекса Узбекистана. Дмитрию Саттарову — по части 2 статьи 109 УК (умышленное лёгкое телесное повреждение, повлёкшее кратковременное расстройство здоровья продолжительностью более 6, но не свыше 21 дня или незначительную стойкую утрату трудоспособности при отсутствии признаков преступления). Г. Р. утверждает, что Дмитрий сломал ему нос.

На предыдущем заседании выступил эксперт Республиканского научно-практического центра судебно-медицинской экспертизы Дильшод Худжаназаров, который проводил экспертизу Дмитрию Саттарову.

В нынешнем заседании Юнусабадского уголовного суда принимал участие Бобуржон Якубов, который провёл судебно-медицинскую экспертизу повреждений, полученных 40-летним Г. Р. в результате конфликта.

«По постановлению лейтенанта Тохирова от 23 декабря прошлого года я проводил экспертизу гражданину Г. Р. с 25 декабря по 11 января этого года», — рассказывает Бобуржон Якубов.

По словам судмедэксперта, с 17 декабря по 22 декабря Г. Р. проходил лечение в городской больнице №7. В результате судмедэкспертизы у Г. Р. обнаружены «телесные повреждения в области носа в виде порванной раны и закрытого перелома костей носа без смещения».

«Мог ли Г. Р. сам получить такую рану при падении?», — спросил прокурор Хасан Парпиев. Эксперт ответил, что нет.

Напомним, что во время опроса сторон на одном из заседаний Г. Р. рассказывал, что Саттаров набросился на него и ударил в нос, после чего пошла кровь. Дмитрий ответил: «Я никаких повреждений не наносил Г. Р. Я не могу признать того, что не делал». Парень предположил, что Г. Р. получил травму, когда бросил его на землю и упал вместе с ним, ударившись о бордюр.

Адвокат Дмитрия Саттарова Бахтиёр Набиев спросил: «Где проводилась экспертиза?». Бобуржон Якубов ответил: в отделении амбулатории судебно-медицинской экспертизы.

Адвокат: «Чем вызвана такая длительная экспертиза?»

Эксперт: «Историю болезни Г. Р. мне предоставили только 9 января. После изучения истории я могу выносить заключение», — сказал эксперт.

Адвокат: «Были ли у Г. Р. на кистях руки следы от ударов?»

Эксперт: «Нет, следов не было. Так как Г. Р. я первый раз осмотрел через 8 дней после случившегося, даже если бы они и были, за это время могли пройти».

Адвокат: «У Г. Р. были повреждения на коленях или других местах?».

Эксперт: «Нет, не было. По постановлению я должен был осмотреть нос. Наличие повреждений на других частях тела более детально я не осматривал. На Г. Р. я тогда их не заметил».

«На тот момент у меня болело колено, но я не стал говорить об этом на экспертизе, так как посчитал это необязательным», — добавил на ответ судмедэксперта Г. Р.

«Удар [в нос Г. Р.] наносился тупым предметом?» — спросил у эксперта второй адвокат Саттарова Умар Полвонзода.

«Верно, это мог бы быть кулак, кастет или даже камень», — ответил Бобуржон Якубов.

Адвокат: «Если Дмитрий ударил Г. Р., то могли бы у него остаться следы от ударов?»

Эксперт: «Нет, необязательно».

После опроса судмедэксперта адвокаты обеих сторон подали ходатайства о проведении повторных судебно-медицинских экспетиз своих подзащитных. Судья Санжар Кучкаров одобрил ходатайства.

Следующее заседание будет назначено после завершения судмедэкспертиз.